企業經營者保護營業秘密應有的認識

【文．許永欽】

最近國會討論的熱門議題，即是擬將營業秘密提升至國安等級，且認現行營業秘密法之刑責不足以嚇阻犯罪者，擬朝修法加重刑責之方向進行，守護臺灣高科技，以落實保護企業營業秘密，維持企業競爭優勢。

適逢某知名電動車大廠前員工違反營業秘密法等罪嫌遭起訴，再度引起各界關注，因此引發筆者提筆撰文之動機。然筆者不討論立法或執法部門之政策或執行面之良窳，純以企業經營者之角度，探討在保護營業秘密之過程中，企業主應具備的基本認識，才能透過資源與管理，確保企業所有之營業秘密得以長存，讓此競爭利器發揮最大經濟效益。

營業秘密的核心價值在時間領先

護國神山台積電能稱霸半導體產業， 引領風騷，在於其擁有先進製程、技術，其競爭者、後進者難望項背，產品良率與穩定性遠遠落後而無法與之競爭，台積電為自己創造盈收，也為國爭光；飲料巨頭可口可樂之獨家配方，在飲料市場獨占鰲頭，風華百年；街頭巷尾在地小吃，引領遊客朝聖、返鄉者回味，排隊小吃店，絡繹不絕，在於其祖傳秘方不改其味。小吃的祖傳秘方、可樂的獨家配方到晶片的核心技術都涉及一個共同關鍵問題，就是營業秘密。

營業秘密成為企業生存不可或缺的關鍵技術或成為商品或服務競爭利器，它讓企業成為藍海市場的領先者，或是紅海市場的優勝者，但是它的核心價值只是在於「領先時間」（leading time）， 在現存或潛在競爭者研發新的製程、新的技術；或者營業秘密被工程還原、被改良，新的商品、服務或改良的商品或服務問世之前，競爭優勢仍尚存，因此守住秘密即保住市場，是首須認識之事。

營業秘密沒有排他性與獨占性

法律上將財產分成二類， 一類是有形財產， 包括： 動產及不動產； 第二類是無形財產，指的是智慧財產權，包括：專利權、商標權、著作權，以及營業秘密。營業秘密與專利權等權利之差異，在於專利權等是權利，一旦向主管機關註冊登記後即取得一定權利，即具有獨占權與排他權，任何人不得使用與其相同的製程技術、商標或著作，權利人認受有侵害得依法排除其侵害或救濟；營業秘密通說認為其僅是財產利益而非權利，無庸申請註冊或登記，故不具有獨占或排他權，營業秘密所有人雖持有該營業秘密，但不能因此而認為他人不得研發或使用相同的資訊。次之，專利權等權利須公開之，而為大眾所知悉，而營業秘密則反之，必須不能公開始受法律保護。末者，專利權等之保護，法律定有其一定保護期間，非永久保護，而營業秘密若未公開，則永久受法律所保護。然營業秘密與專利權等保護客體非涇渭分別，有時在製程技術方面，營業秘密會與專利重疊，因此製程技術之研發者擬以何種法律確保自己權益，則須斟酌，審酌究竟公開之而申請專利權，還是不申請公開而以營業秘密保護，端視公司利害考量。

簡言之，營業秘密只是一種財產上利益，擁有營業秘密者原則上不能據此主張禁止他人使用相同，因研發、創新是企業自由，企業能研發新商品或服務，競爭者也可以因自身努力而創新雷同商品或服務，此乃時間之巧合，不能因為相同即禁止或排除他人使用，除非可以證明競爭者有侵權之事實存在，才可依法主張法律所賦與之權益，不可不知。

營業秘密的威脅來自四面八方

企業為在市場上立足，為創造商機，動用人力、物力，不計成本長期投入研發（R&D），研發成功始能獲得彌足珍貴之營業秘密，有時花費心血也不一定能成功，得來不易之研發成果，其經濟價值非凡，難以估計。但稍一不慎，畢生研發成果可能在一夕之間化作灰燼，因為侵權者的不法行為將營業秘密從你身旁偷走而不自知，當知悉時，災難或許已產生。因此侵權者的威脅不能不認識，威脅的對象來自四面八方，主要有來自內部員工、競爭對手、交易廠商及商業間諜。