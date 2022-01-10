2022年全球經濟 及金融市場展望

【文．李沃牆】

一元復始，萬象更新，告別樂觀與悲觀交錯、波濤洶湧的2021年， 歲序進入2022 年。去（2021） 年初， 全球經濟在疫情舒緩以及前（2020）年的低基期下，經濟復甦強勁；然進入下半年，即受到Delta 及Omicorn變種病毒肆虐，輔以全球通膨升溫，美聯準會（Fed）縮減購債及升息步調加快，徒使經濟成長受到阻礙，金融市場益加動盪不安。邁入今（2022）年，諸多不確定性因素未除，全球及主要國家經濟成長是否變調？臺灣經濟還能持續高飛？又有哪些金融新規值得留意？

通膨及變種病毒成主要變數

通膨上升，Fed 升息山雨欲來

去年上半年全球經濟復甦力道強勁，原物料行情攀升，通膨壓力也隨之升溫。聯合國貿易和發展會議（UNCTAD）警告，全球供應鏈吃緊，帶動航運費率居高不下，一旦貨櫃運費下調不易，將導致進口物價與消費者物價大幅上漲，進一步推升全球通膨力道，衝擊經濟復甦，尤其對開發中國家的經濟影響最為嚴重。Fed 主席鮑爾（Jerome Powell） 於去年11 月底也表示，不再以「暫時性」一詞來描述上揚的通膨形勢；不久又在眾議院表示，「經濟非常強勁，通膨壓力更高，因此加快宣布縮減資產購買計畫是合適的」。對此，市場預期今年3 月可能提前升息，而且升息二至三次的機率頗高。

變種病毒對經濟威脅大

繼新冠病毒變異毒株Delta 後，新變種病毒Omicron正來勢洶洶，衝擊對今年全球經濟的樂觀預期。由於Omicron具強大傳染力，已有多國緊急採取邊境管制措施，然而，實施邊境限制必將動搖消費者和企業的信心，危及經濟成長。換言之，若新變種病毒迫使各地重新實施對經濟成長不利的封鎖措施，將威脅本已緊張的供應鏈，並損害正在回升的需求。美國財政部長葉倫（Janet Yellen）即指出，Omicron病毒株引發太多未知數，恐讓供應鏈問題更惡化，國內需求減緩使得經濟再度陷入低迷。

主要機構保守看待2022經濟成長

全球三大主要機構均下調今年經濟成長預測，詳如表一所列；世界銀行（Word Bank）去年6 月的經濟報告指出，後疫情時代，全球復甦強勁但不均衡，許多發展中國家仍與疫情持續奮戰，並將今年全球經濟成長下調至4.3％、美國下調至4.2％、歐元區為4.4％、中國降至5.4％、日本則為2.6％。國際貨幣基金組織（IMF）於去年10 月12 日發布最新一期《世界經濟展望報告》，將今年全球經濟增速下調至4.9％、美國下調1％至5.2％、歐元區4.3％、中國降至5.6％、日本則有望達到3.2％水準。另經濟合作暨發展組織（OECD）於去年12 月初公布「全球經濟展望」，警告全球通膨攀升幅度恐高於預期，且持續時間可能更久，家庭與企業面臨物價加速成長風險，故也調降今年經濟預測水準，全球為4.5％、美國將放緩至3.7％、歐元區為4.3％、中國降至5.1％、日本則為2.6％。

美國經濟成長有隱憂

美國去年經濟表現強勁，但變種病毒肆虐、通膨壓力及就業尚未持穩下，恐有破壞經濟成長之勢。美國勞工部去年12 月10日公布，在汽油與食物價格大漲帶動下，10 月消費者物價指數（CPI）經季調後年增率6.2％，11 月CPI 持續衝高達6.8％，創下三十九年來最大漲幅，並連續第6 個月超過5％。扣除波動性較大的食品與能源項目後，11 月核心CPI 年增4.9％，升幅高於10 月的年增4.6 ％， 創下1991 年6 月以來最高水準。在全球供應鏈瓶頸問題未解，美國勞動市場吃緊、勞工短缺的狀況下，通膨升溫現象恐延續下去，這將加劇Fed 升息壓力，以致今年經濟成長空間將受到擠壓。高盛去年12 月4 日宣布將美國今年經濟成長預測，從原本4.2％下調到3.8％。

歐元區經濟強勁向好

至於歐元區製造業成長加速，數據公司IHS Markit 公布製造業採購經理人指數（PMI）終值從去年10 月的58.3 微升到11月的58.4，遠高於50 榮枯線。據歐盟執委會表示，去年歐元區19 個國家的GDP將增長5.0％，5 月時的預期僅為增長4.3％，而預測今年和明（2023）年將分別增長4.3％和2.4％，由此顯示經濟強勁向好。