專業準則的最大公約數－ESG

【文．編輯部】

聯合國經濟及社會理事會在2000 年在紐約聯合國總部進行部長級會議，於會議中發布「千禧年發展目標」，目標的制定是為了維護人的尊嚴、平等，使世界擺脫極端窮困，這八項目標主要於改善教育及保健，做為未來15 年的行動綱領。2015 年值聯合國成立70 周年，聯合國經濟及社會理事會發布「改變我們的世界：2030 永續發展議程」作為接續，並提出17 項SDGs 作為終極目標，並展開169 項具體行動目標，作為接下來15 年的方向。

我們共同的未來

其實在更早之前，1992 年聯合國地球高峰會首次討論氣候暖化及其相關問題，並由178 個國家通過「21 世紀議程」。而上述的發展歷程，是由一份報告奠定基礎－ 1983 年聯合國成立「世界環境與發展委員會」，由挪威首相布倫特蘭（Gro Harlem Brundtland） 擔任主席，在委員會成立的4 年後，布倫特蘭在聯合國大會發布報告－我們共同的未來（Our Common Future， 又稱《布倫特蘭報告》）。

在此以往，國際主要討論為環境保護，因為人們破壞了環境，「環境的永續」及「人們的世界」是分開看的。在《布倫特蘭報告》中，布倫特蘭強調這是個嚴重錯誤，「環境」是我們生活的地方，而「發展」是我們企圖在「環境」裡改善生活，兩者密不可分。

時至今日，「永續」已成為顯學，企業面對挑戰的面向含括環境、社會與治理（ESG），會計準則未來的動向亦納入永續考量。為了一窺會計專業準則近期的發展趨勢，本期封面專題邀請會計研究發展基金會四大專業委員會，分別從財務會計、審計、評價及XBRL 等面向分析未來的發展。

報導不再僅有落後資訊

在四個專業委員會的主任委員，談及各專業準則未來發展趨勢時，永續是相當重要的主題。隨著IASB 新任主席Andreas Barckow 先生上任，IASB 去（2021）年發布「IASB 投資人新訊第25 號」提及，由於資源有限，決定哪些工作添加到工作計畫中，各種考量的次序非常重要，因此IASB 在決定是否將潛在項目加進工作計畫時，有7 項考量標準，其中第1 項就是此事對投資者的重要性。新訊中也提及，投資者最常建議IASB 的前三項目，分別為氣候相關風險、加密貨幣及相關交易、無形資產，是投資人關心未來如何報導於財報的項目。

可見，氣候相關風險對企業的影響，是投資人關注的重點，也迫切需要一個具有一致性且具有高品質揭露的準則以供遵循，報導企業的永續作為。終於，IFRS 基金會董事會主席Erkki Liikanen 先生於COP 26 中，宣布成立國際永續準則理事會（ISSB）。並且，IFRS 基金會也於日前宣布任命范易謀（Emmanuel Faber）先生為ISSB 主席，合併價值報導基金會（VRF）、氣候相關財務揭露（TCFD）等國際組織。

未來， 隸屬於IFRS 基金會的IASB 與ISSB將如何為企業價值的報導分工？ Barckow 主席於日前在美國華盛頓的AICPA及CIMA主辦研討會中提到，雖然ISSB 與IASB 都將是獨立的，兩個理事會的職責也有明確劃分－ IASB主要關注報導日之前發生的交易和事件，ISSB則是負責影響企業未來價值、現金流量的風險及機會，兩個理事會將努力使準則能相互相容及互補，以符合利害關係人對會計及永續揭露的連結，就像拼圖一樣可以整齊的組合在一起。