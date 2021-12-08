邁入成熟的公司治理3.0

【文．編輯部】

自1997 年亞洲爆發金融危機，「公司治理」（Corporate governance）—係指一種指導及管理企業的機制，以落實企業經營者的責任，並保障股東的合法權益及兼顧其他利害關係人的利益，開始受到國際間資本市場之重視。然而，當臺灣慶幸從亞洲金融風暴脫身，國內卻在1998 年起陸續爆發多起企業掏空舞弊案件，從建築起家的瑞聯集團開起第一槍，接連著東隆五金、新巨群集團、廣三集團、國產汽車、皇普、尖美等四十多家上市櫃公司陸續發生財務危機；2004 年昔日股王博達爆出掏空弊案、2006 年力霸掏空案、2008 年太子集團掏空案等，更是喧騰一時，企業間財務的「五鬼搬運」成為當時火紅的教材。每一回重大弊案的發生，無不重創國內資本市場，改革之聲不斷醞釀下，促使主管機關逐步開展政策，引導國內公開發行公司正視並強化公司治理機制。

公司治理1.0 奠下改革基石

2003年1月7日行政院成立「改革公司治理專案小組」，集結相關部會及學者專家，提出「強化公司治理政策綱領暨行動方案」，作為加速推動公司治理改革之依據。以循序漸進的方式，依短、中、長期三階段陸續推動與執行公司治理各項政策與法制化，包括：分階段強制上市櫃公司應設置獨立董事、審計委員會，以及董事會設置薪酬委員會、制訂上市上櫃公司治理實務守則、推動電子投票、強化關係人交易之決策過程與揭露、引進投資人保護措施及提高公司資訊透明度等，為我國公司治理改革之路奠下基石。

不過，與區域鄰近國家公司治理改革的快速進展相比，我國的腳步乃趨落後，2013 年金管會公布「2013強化我國公司治理藍圖」（五年期），鼓勵企業將公司治理文化內化、創造共利企業價值。2013 年版公司治理藍圖規劃五大計劃項目—「形塑公司治理文化」、「促進股東行動主義」、「提升董事會職能」、「揭露重要公司治理資訊」、「強化法制作業」，以及13項具體措施，均於2017 年順利推動完成。重要具體成果包括：指定臺灣證券交易所成立「公司治理中心」，整合協調民間資源、2014 年辦理「第一屆公司治理評鑑」，今（2021）年已來到第八屆，不斷敦促企業與時俱進、2016 年起上市櫃公司章程應將電子投票列入選項、發布「機構投資人盡職治理守則」、2017年上市櫃公司已全面設置獨立董事、一連串食安風暴後，2014 年 9 月起，金管會要求食品、化學、金融保險業者及資本額達新臺幣（以下同）100億以上之企業應編製與公布「企業社會責任報告書」（CSR 報告書），進而提升非財務性資訊之揭露品質。

公司治理2.0 循序漸進跟上國際

隨著時代演變與國際脈動，公司治理不進則退，2018 年4 月，金管會發布並正式啟動三年期的「新版公司治理藍圖（2018 ～ 2020）」，推動「深化公司治理及企業社會責任文化」、「有效發揮董事職能」、「促進股東行動主義」、「提升資訊揭露品質」及「強化相關法令規章之遵循」五大計畫項目，其中包含13 項策略目標、24 項具體措施及76 項分年重點措施。

重大改革事項包括：推動上市櫃公司全面設置審計委員會，及興櫃公司全面設置獨立董事、引進公司治理主管制度，自2019年起金融業及資本額100億元以上上市櫃公司須設置公司治理人員，提供董事（含獨立董事）相關資訊及協助法令遵循等、配合電子投票，推動董監事候選人提名制，以便利股東權利之行使、推動英文版股東會議事手冊、年報、年度財務報告及重大訊息等，以提高英文揭露比例，友善投資環境、公司治理評鑑採行質化評鑑指標，並以問卷或實地訪查等多元評鑑方式，提升評鑑效度、要求所有上市櫃公司應強制投保董監責任險，使董監事權責合理化、鼓勵公司提早於會計年度終了後 60 日內公布年度財務報告等資訊、為提供投資人更利於閱讀XBRL文件，公開發行公司自2019年第1 季財務報告起，採用Inline XBRL（iXBRL）格式申報、配合全球報告倡議組織（GRI）準則發布，要求強制編製2018年CSR報告書之上市櫃公司應依GRI 準則編製，及推動取得第三方驗證。