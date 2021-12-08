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全球通膨延燒 恐影響經濟復甦

聯合新聞網 / 會計研究月刊

【文．李沃牆】

近年來國際油價及原物料行情持續上漲，各種民生物品也隨之飛漲，依咖啡、牛奶、糖、小麥、燕麥及柳橙汁期貨價格編纂的金融時報早餐指數（Financial Times' Breakfast Index）， 自2019 年來已上漲63％，該指標在去（2020）年6 月開始緩步攀升，到今（2021）夏加速走揚（註1）。國際通貨膨脹（下簡稱通膨）壓力不斷上升，波及全球股市，釀成金融市場振盪。市場預期能源需求強勁，但石油輸出國家組織和俄羅斯等產油國聯盟（OPEC+）未快速增產，使國際油價不斷上揚。主要國家央行無不高度關注通膨升溫的可能性，自疫情以來，國際清算銀行（BIS）追蹤的38 家央行當中，即有13 家央行已升息至少一次。今年10 月，紐西蘭、波蘭及羅馬尼亞央行率先升息，吸引其他國家跟進，新加坡也於10 月中加入升息行列，通膨隱憂儼然已成為各界關注的焦點。

經濟學家警告，全球經濟可能會同時出現價格飆升與成長停滯的雙重打擊，最終導致停滯性通膨的苦果。無獨有偶，今年10 月英國經濟學人（The Economist）的一篇文章，「Is the world economy going back to the 1970s?（世界經濟會回到1970 年代的停滯性通膨？）」，正說明了當前經濟的可能隱憂。而令人憂心的是，臺灣民生通膨也隱隱發作，加上振興五倍券發放、基本工資調漲及明（2022）年軍公教調薪4％的推波助瀾下，是否會加速通膨，而影響經濟成長？

全球通膨現象接踵而至

影響1：國際原油價格攀升，從生產端影響消費端

新冠肺炎（COVID-19） 疫情影響全球供應鏈，改變許多商業模式及消費習慣。今年以來，油價、天然氣不斷上漲，尤其是國際原油價格，布倫特（Brent）原油價格自今年初的每桶50 美元， 已突破85 美元，漲幅達七成，創下近三年新高；高盛（Goldman Sachs）預測，年底有望衝上每桶90 美元； 美國銀行業認為OPEC+不增產機率高，更預測明年6 月前，會飆上每桶120 美元。不僅使受疫情而缺料、缺船及缺櫃影響的生產端成本隨之上升，也帶動消費端的物價上漲。

影響2： 煤價飆升， 中國「類停滯性通膨」風險

近期，中國因煤炭庫存低落，冬季需求高峰期迫近，把煤價推升直逼歷史高點。受煤價飆升與「能耗雙控」等因素影響，中國國家統計局10 月14 日公布9 月生產者物價指數（PPI） 年增率10.7 ％， 創下1996 年統計以來新高。但9 月消費者物價指數（CPI）年增率卻意外放緩至0.7％，為近半年來新低，除了顯示內需動能不足外，也使PPI、CPI 年增率的「剪刀差」，來到史上最大差距；10 月份CPI 年增率已快速來到1.5％，創下13 個月新高。而PPI 不僅連續4 個月上揚至13.5％，與CPI 的「剪刀差」也進一步擴大至12％，再創歷史新高，顯示已有「類停滯性通膨」風險徵兆。

【完整內容請見《會計研究月刊》2021.12月號】

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