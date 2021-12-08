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開立雲端發票 漏稅可爭取免罰

聯合新聞網 / 會計研究月刊

【文．徐俊賢、莊蕎安】

為了鼓勵營業人開立雲端發票，及以載具索取雲端發票，營業人開立雲端發票達一定比率以上者，如果有短漏營業稅，除了補繳本稅之外，可以減罰或免罰。根據財政部近日修正之減免處罰標準、裁罰參考表，營業人開立之電子發票占其開立發票總份數5%以上，且其中雲端發票達15%以上者，其少報之銷項稅額占該期銷項稅額10%以下者，可免罰；10%至13%以下者，可減罰，按所漏稅額處0.25 倍罰鍰。

政府給予人民的處罰，關乎人民的權利義務，因此政府對人民施以處罰，必須依據經立法院三讀通過的法律條文。另外，為了盡量使輕罪得以輕罰，法律條文也規定違法情節輕微者，可施以較輕的處罰，例如稅捐稽徵法第48條之2 規定，應處罰鍰的行為如果情節輕微，或是漏稅在一定金額以下，可以減罰或免罰，並且授權行政機關可以發布減罰、免罰的規定，例如「稅務違章案件減免處罰標準」（以下簡稱減免處罰標準），及「稅務違章案件裁罰金額或倍數參考表」（以下簡稱裁罰參考表）。

目前減罰、免罰規定的適用，多是以金額大小為區間，以決定處罰的輕重，因此金額較少的違章案件，有機會爭取免罰或減罰。其中，裁罰參考表規定各稅目得以「減罰」之情形，而減免處罰標準規定各稅目得以「免罰」之情形。財政部此次修正減免處罰標準、裁罰參考表，對於開立電子發票、雲端發票達一定比率以上的營業人，若有營業稅法第51 條應處罰鍰的情事，將給予一定比率的容錯率。

營業人稅務電子化可減免罰

觀察財政部發布的減免處罰標準、裁罰參考表，可以發現符合政府推動申報、發票及支付之電子化，營業人若有採用，將有機會爭取免罰或減罰。

申報電子化

電子化申報的過程，從紙本過渡到媒體，再到網路。透過網路傳輸稱為「網路申報」，而沒有透過網路而是透過載具（例如光碟片），稱為「媒體申報」。目前減免處罰標準、裁罰參考表雖然均對於採取媒體申報或網路申報者有減罰、免罰的規定，但僅限於登錄錯誤者才能適用。

【完整內容請見《會計研究月刊》2021.12月號】

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