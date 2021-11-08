員工宿舍租金進項稅額 符合要件可扣抵

【文．徐俊賢、莊蕎安】

公司租房作為員工宿舍的租金支出，進項稅額以往無法用以扣抵銷項稅額，財政部日前發布解釋令（以下簡稱0909 解釋令）符合兩要件，公司所支付的租金之進項稅額，可以扣抵其銷項稅額。原財政部75 年所發布的解釋函，亦刪除租金不得扣抵銷項稅額之文字。從財政部所發布的解釋令做為起點，本文彙整員工常見各項相關支出可否扣抵營業稅，以利實務運用參考。

進項稅額扣抵有2要件

與員工相關之支出，其進項稅額是否能扣抵銷項稅額，主要以營業稅法第19 條作為判斷依據。營業稅法第19 條第1 項第2 款本文規定非供本業或附屬業務使用之貨物或勞務，與第4 款規定酬勞員工個人之貨物或勞務，是實務常見與員工相關支出被剔除扣抵的理由。據此可歸納判斷進項稅額可以扣抵的2 個條件是（1）供業務使用，且（2）無法歸屬於員工個人。對於實務常見之員工相關支出進項稅額能否扣抵，財政部曾發布相關解釋函，彙整如表一，舉例來說，供施工人員住在工地的工務所的租金可以扣抵，不過可歸屬員工個人使用的水電瓦斯費則不能扣抵。

據財政部發布的新聞稿，75 年解釋函發布當時企業租賃宿舍，多為提供高階主管居住，然而時至今日常見的是企業租賃宿舍供一般員工居住，以提升企業形象或集中管理提升營運效率。因此財政部於0909 解釋令核釋員工宿舍租金之進項稅額，符合2 個要件，可以扣抵銷項稅額，包括：（一）未限制供一定層級以上員工使用且非屬酬勞員工性質，（二）為集中或統一管理員工目的。0909 解釋令第2 點也述及修正75 年解釋函，刪除租金不得扣抵銷項稅額之文字，但仍保留水電、瓦斯費不得扣抵銷項稅額之規定，可見水電、瓦斯費仍屬於員工個人使用，所以其進項稅額仍無法扣抵。

見解差異望能減免處罰

從0909 解釋令規定的要件來看，仍是源自於營業稅法第19 條之規定，彙整財政部於新聞稿的舉例對照如表二。值得注意的是，如果員工宿舍租金對於0909 解釋令2 個要件的判斷，納稅義務人認為符合要件，將進項稅額申報扣抵， 而稅捐稽徵機關核定的見解不同， 仍會受到處罰， 與未實際支付而取得進項稅額， 同屬虛報進項稅額， 為營業稅法第51條第1項第5款之漏稅罰。這將造成營業人在適用上有受罰壓力， 故建議財政部於適用營業稅法第19 條第1 項不得扣抵項目之解釋令案件， 對屬於見解差異造成誤抵情形， 能予以減免處罰。

此解釋令對納稅義務人較有利，因此未確定案件均可適用。除因核定與申報情形不同已於事前收到紙本核定通知外，由於營業稅公告核定時間，固定是申報截止日後6 個月，因此核定公告發布前6 個月的案件均為未確定案件，而且公告核定後還有1 個月可以進行復查。因此通常解釋令發布日往前推6 至7個月內的案件均有機會適用。