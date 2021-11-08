慰撫金納入消保法上懲罰性賠償金的計算基礎

【文．楊舜麟】

2012 年8月間， 位於臺中市的某產後護理之家，發生疥瘡的群聚感染，十餘名新生兒感染疥瘡，並傳染部分產婦及家人。嗣後，感染者依消費者保護法（下稱消保法） 第7 條第1 項、第3項， 及民法第195 條等相關規定，請求護理之家給付精神慰撫金及醫藥費小計新臺幣（ 下同）15 萬元， 並依消保法第51 條請求應再給付15 萬元，即按損害額一倍（ 按：2015 年修法前的倍數）計算之懲罰性賠償金，合計30 萬元。本案纏訟多年後，兩造方於今（2021）年間達成調解。

此案例所涉及的一項法律爭議在於，前述消保法第51 條所稱的「損害額」是否僅限於「財產上之損害」，而不包含「非財產上之損害」（即精神慰撫金）？如不包含，則感染者至多僅能依據消保法第7 條第1 項、第3項及民法相關規定，請求醫藥費及精神慰撫金15 萬元（非財產上之請求金額是否相當，則由法院酌定），與以「醫藥費」加計一倍計算的懲罰性賠償金。如果包含「非財產上之損害」的話，感染者還能再請求一筆15 萬元【（醫藥費＋精神慰撫金）×1】的懲罰性賠償金。

消保法「懲罰性賠償金」計算疑義

消保法第7 條規定，從事設計、生產、製造商品或提供服務之企業經營者，於提供商品流通進入市場，或提供服務時，應確保該商品或服務，符合當時科技或專業水準可合理期待之安全性（第1 項）；商品或服務具有危害消費者生命、身體、健康、財產之可能者，應於明顯處為警告標示及緊急處理危險之方法（第2項）；企業經營者違反前二項規定，致生損害於消費者或第三人時，應負連帶賠償責任。但企業經營者能證明其無過失者，法院得減輕其賠償責任（第3 項）。

前述消保法第7 條第3 項的請求範圍，包含消費者所受到的財產上損害，以及非財產上的損害，並無爭議。有疑義的是，消保法第51條下述條文所稱懲罰性賠償金的範圍，其計算基礎的「損害（額）」含意為何：「依本法所提之訴訟，因企業經營者之故意所致之損害，消費者得請求損害額五倍以下之懲罰性賠償金；但因重大過失所致之損害，得請求三倍以下之懲罰性賠償金，因過失所致之損害，得請求損害額一倍以下之懲罰性賠償金。」

損害額範圍 最高法院見解不同

最高法院部分判決將「非財產上的損害」排除於消保法第51 條的「損害」範圍。例如：「按消保法第五十一規定，係以企業經營者提供之商品或服務，與消費者之損害之間，具有相當因果關係為要件，且其損害係屬財產上之損害，並不包含非財產上之損害。」至於排除的理由為何，最高法院並未說明，學說上則認為，可能係因為非財產上的損害客觀上難以估算，而且，要求企業經營者就其同一行為給付慰撫金及懲罰性賠償金，似有雙重評價的疑慮。