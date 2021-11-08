中國恆大集團債務違約之風暴

【文．李沃牆】

近期，中國最大的房地產開發商「恆大集團」面臨破產危機，成為全球媒體關注焦點。國際信評機構穆迪（Moody's）將恆大及其子公司評級從「Caa1」（信用風險高）下調至「Ca」（信用風險非常高），展望為「負面」；惠譽（Fitch Group）也宣布將恆大和子公司天基控股的長期外幣發行人違約評級（IDR）從「CCC+」下調至「CC」，該評級定義為信用風險「非常高」及「可能會違約」。

恆大背負3,000 億美元負債，而此家與無數銀行存在關聯的地產商一旦出現問題，將對中國整個金融體系乃至經濟產生衝擊，《紐約時報》因此形容其為中國經濟的「債務炸彈」（debt bomb）。「金融巨鱷」索羅斯（George Soros）甚至警告，恆大違約恐導致中國經濟崩潰。由於房產占中國家庭財富的40％，中國政府自然擔心，恆大案若導致房價全面崩跌，將造成災難性的社會與經濟衝擊。究竟，恆大違約發生的原因為何？所造成的衝擊有多大？北京當局如何善後？

恆大集團是1996 年由許家印在廣州創辦，總部位於深圳，集團核心業務為房地產開發，也是中國規模最大的房地產開發商，項目遍及全國200 多個城市， 此外， 亦發展新能源汽車、旅遊、體育、金融、健康養老等多元化業務。恒大集團於2016 年進入《財富》世界500 強， 去（2020） 年排行第152 位。恆大地產是去年全中國排名最大的地產集團，根據恆大年報公告，其在中國234 座城市裡，共有798 個建案正在進行中，手中握有2.31 億平方公尺的土地，差不多與扣掉北投區之後的臺北市面積相當，即臺北市總面積的85％。

恆大已於今（2021）年9月23 日如期支付總額人民幣40 億元的境內公司債利息，共人民幣2.32 億元，但尚未支付另一筆8,350 萬美元的債務利息，而9 月29 日又有一筆4,750 萬美元的境外債券利息到期；此外，恆大參與擔保的一筆2.6 億美元債券於10 月3 日到期， 並須於10 月4 日償還（註2），也一度引發市場憂心恆大其他債券可能出現交叉違約。恆大官方迄今仍未公布還款計畫，一旦30 天寬限期內未能償還，則其債務都將面臨違約。看似優質的公司為何會走向違約破產之路？以下以三點原因說明。