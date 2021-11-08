產業＋ESG 企業永續大進擊

【文．編輯部】

金融監督管理委員會去（2020）年發布公司治理3.0 －永續發展藍圖，內容包含5 個計畫項目，其中第2 個計劃項目，提高資訊透明度，促進永續經營，要求我國上市櫃公司於2023 年開始，必須根據永續會計準則理事會（SASB）所發布之準則及氣候變遷相關財務揭露（TCFD），編製永續報告書。政策希望透過資訊的揭露，讓公司與利害關係人溝通公司在環境、社會責任及治理方面的成效，進而達成永續經營的目標。

SASB準則依據永續行業分類系統（SICS®），將產業劃分成77 行業，公司必須依所屬行業，揭露所要求的會計指標及活動指標；TCFD 則透過營運核心四大元素：治理、策略、風險管理、指標和目標，建立架構。為協助公司瞭解相關揭露規定，會計研究發展基金會與金融總會攜手舉辦「2021 環境、社會與治理（ESG）永續報告書研討會」，詳細介紹產業分類原則及如何揭露相關資訊，協助公司順利於2023 年遵循相關法令要求。

透過TCFD、SASB 強化永續報告揭露

「公司治理3.0 －永續發展藍圖」強調ESG 對上市櫃公司的重要性，並將「企業社會責任報告書」改為「永續報告書」，金融監督管理委員會證券期貨局尚光琪組長表示，編製報告書依循規範，除了原本的全球永續性報告協會指引（GRI），將再納入TCFD 與SASB 等國際規範，強化永續報告書揭露內容，並擴大永續報告書第三方驗證範圍，進一步提升企業ESG 資訊揭露品質，提供投資人決策資訊的有用性。

去年已逐步推動公開發行公司建立永續經營及重視氣候變遷議題，尚光琪強調，未來將陸續發布年報附表新規範、增訂參考範例及揭露指引，引導公司揭露重要環境和社會議題，像是揭露碳排放、用水量、廢棄物等量化資訊，明確環境議題；而透過揭露職業安全、職災數據統計、職場多元化和性別平等，量化社會議題之內容，具體實踐企業永續發展。

永續行業分類系統 引領永續營運潮流

會計研究發展基金會王怡心董事長說明，SASB 發布永續會計準則及永續行業分類系統（SICS®），依據每間公司主要營運業務類型、運用資源產生經濟價值程度、永續經營能力、持續發揮創新潛力等因素，對企業行業別分類，包括消費品、提煉與礦產加工、金融等11 大類別、77 個行業，規範的永續報告揭露項目，提供投資人決策所需相關資訊，相關財務與非財務資訊揭露，已成為企業社會責任和永續報告書的主流，公司董監事與經理人需要對自身公司目前經營的主要行業現況和遠景有充分討論，朝向歸屬產業分類精進產品，帶領公司走向符合時代潮流的產業方向，發展永續作為。