快訊

引退6年露面了！江蕙美成這樣 笑稱「有點緊張」

北市核准了！錢櫃、好樂迪等20家KTV今晚開唱

聽新聞
test
0:00 / 0:00

公益出租人、社會住宅 租金收入免稅額提高

聯合新聞網 / 會計研究月刊

【文．徐俊賢、莊蕎安】

為了提高房東成為公益出租人的誘因，及鼓勵參與社會住宅包租代管，日前住宅法修正發布，提高租金收入的免稅額度，由原本的每屋每月1 萬元，提高至1.5 萬元，將自今（民國110）年6 月開始適用，行政院亦發布命令住宅法相關租稅優惠再延長適用5 年，至116 年1 月12 日止。

公益出租免稅額提高

每屋每月1萬5千元

政府為了減輕弱勢家庭的居住負擔，因此於住宅法第15 條規定，房東若將住宅出租予符合政府租金補貼申請資格的房客，房東即為公益出租人，其租金收入之免稅額，於本次法條修正將原本每月每屋1 萬元，提高至1萬5 千元。同樣的，若房東將住宅出租予主管機關或租屋服務事業，由其轉租或代為管理而成為社會住宅，依住宅法第23 條規定，其每月每屋租金收入的免稅額，亦於此次法條修正從原本的1 萬元，提高至1 萬5 千元。又房租收入若無法逐項列報損耗或費用，依據財政部的部頒標準，以租金收入之43％為必要費用，住宅法第23 條亦規定，租金所得之必要損耗及費用之減除，以租金收入之60％計算。

住宅租予包租代管　費用率有優惠

為了鼓勵房東將住宅長期委託包租代管業經營，使承租人獲得專業租賃服務與穩定的居住權益，租賃住宅市場發展及管理條例（以下簡稱租管條例）第17條亦有相關之規定，房東將住宅委託代管業，或出租予包租業轉租，並且契約約定供居住使用1 年以上者，其租金收入6 千元以內免稅，超過6 千元至2 萬元部分，其必要損耗及費用為租金收入之53％，超過2 萬元部分，依財政部頒訂之減除標準計算。

【完整內容請見《會計研究月刊》2021.10月號】

相關新聞

雲端轉型＋數位創新 打造競爭優勢

過往數位轉型或許可有可無，但自疫情爆發後，已成為不得不的課題。如何透過 數位轉型與創新，打造競爭優勢，是當前必須面對的重要課題。

歐盟邊境碳稅新規 與臺灣因應之建議

歐盟積極規劃「碳邊境稅」或稱「碳邊境調整機制」，是啟動全球碳關稅快速發展的開關，成為全球多邊環境與貿易談判的新興重要議題，我國對外貿易依賴度高，全球碳關稅發展將對我國經濟產生重大衝擊，政府部門與產業部門應全面性整備。

會計、審計、評價準則助攻 提升企業永續價值報導揭露

隨著全球投資人對企業之環境、社會和治理（ESG）資訊揭露關注日深，為使企業與利害關係人瞭解ESG資訊揭露，結合會計專業運用之重要性，會計研究發展基金會規劃在今（2021） 年9月至10月間， 舉辦「ESG+會計」系列線上研討會，以當前投資人所關注之ESG六大主題呈現會計專業的運用與影響，邀請各界參與分享與討論，持續倡議ESG資訊揭露對企業價值的重要性。

網路音樂的平台競爭 從騰訊音樂反壟斷處罰案 談起

網路時代，平台經濟已蔚為商業模式主流，網路音樂亦然，且為聲音經濟的要角，中、美兩國近期對音樂平台都祭出反壟斷法強化措施，可見平台經濟發展面臨競爭與管制，網路無國界，臺灣亦無法置身事外。

公益出租人、社會住宅 租金收入免稅額提高

為減輕居住弱勢家庭的負擔，鼓勵房東成為公益出租人，或參與社會住宅包租代管，住宅法修法再提高房東租金收入的免稅額度，從今年6月即適用。符合條件的房東於明年5月在報稅時，須正確選擇所適用的法條，以免錯失權益。

從SASB（SICSR）新行業分類分析我國電子五哥

永續會計準則理事會（Sustainability Accounting Standards Board；SASB）發布永續會計準則，以及永續行業分類系統（Sustainable Industry Classification System；SICSR）。SASB依據每家公司的主要營運業務類型、運用資源產生經濟價值程度、永續經營能力、持續發揮創新潛力等因素，來對企業作行業分類，SASB的永續行業分類系統，包括消費品、提煉與礦產加工、金融等SASB行業分類11大類別的77個行業。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。