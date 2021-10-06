公益出租人、社會住宅 租金收入免稅額提高

【文．徐俊賢、莊蕎安】

為了提高房東成為公益出租人的誘因，及鼓勵參與社會住宅包租代管，日前住宅法修正發布，提高租金收入的免稅額度，由原本的每屋每月1 萬元，提高至1.5 萬元，將自今（民國110）年6 月開始適用，行政院亦發布命令住宅法相關租稅優惠再延長適用5 年，至116 年1 月12 日止。

公益出租免稅額提高

每屋每月1萬5千元

政府為了減輕弱勢家庭的居住負擔，因此於住宅法第15 條規定，房東若將住宅出租予符合政府租金補貼申請資格的房客，房東即為公益出租人，其租金收入之免稅額，於本次法條修正將原本每月每屋1 萬元，提高至1萬5 千元。同樣的，若房東將住宅出租予主管機關或租屋服務事業，由其轉租或代為管理而成為社會住宅，依住宅法第23 條規定，其每月每屋租金收入的免稅額，亦於此次法條修正從原本的1 萬元，提高至1 萬5 千元。又房租收入若無法逐項列報損耗或費用，依據財政部的部頒標準，以租金收入之43％為必要費用，住宅法第23 條亦規定，租金所得之必要損耗及費用之減除，以租金收入之60％計算。

住宅租予包租代管 費用率有優惠

為了鼓勵房東將住宅長期委託包租代管業經營，使承租人獲得專業租賃服務與穩定的居住權益，租賃住宅市場發展及管理條例（以下簡稱租管條例）第17條亦有相關之規定，房東將住宅委託代管業，或出租予包租業轉租，並且契約約定供居住使用1 年以上者，其租金收入6 千元以內免稅，超過6 千元至2 萬元部分，其必要損耗及費用為租金收入之53％，超過2 萬元部分，依財政部頒訂之減除標準計算。