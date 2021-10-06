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網路音樂的平台競爭 從騰訊音樂反壟斷處罰案 談起

聯合新聞網 / 會計研究月刊

【文．陳佑寰】

音樂是人們日常生活必需品，豐富我們的生命，特別是在防疫期間，在家工作、學習及娛樂，常需要音樂相伴，陶冶性情也撫慰人心。現代人聽音樂已很少會買CD，也不容易找到賣CD的店家，很多人會在網路上聽音樂，有些是免費的，有些則是搭在電信帳單付月費而可享受多元的音樂體驗，這要歸功於網路音樂平台的崛起，可說是空中點唱機。現今東西兩大網路音樂平台強權，分別是來自中國的騰訊音樂與發跡於瑞典的Spotify，都在美國紐約證交所上市。臺灣網路音樂市場上除了Spotify 之外，主要是分別與三大電信商結盟合作的KKBOX、MyMusic 以及friDay音樂等業者。

騰訊公司於今（2021） 年7月遭中國反壟斷主管機關責令解除網路音樂獨家版權的經營模式，引起世界關注。網路音樂平台只是平台經濟大宇宙中的一個星系，可得預料平台經濟在野蠻生長後，將面臨政府加強管制的新樂章，反壟斷管制即為其中一環。臺灣的公平交易法也具有反壟斷的機制，平台業者應注意相關遊戲規則的發展趨勢。

平台經濟的網路外部性

網路音樂以串流（streaming）為主，有別於過往曾經風行的檔案下載（download）模式。雖然實體音樂CD銷售業績下滑，但網路音樂的盛行仍可為歌手及唱片公司帶來相當收入。網路音樂平台的經營模式主要由平台業者向版權業者取得授權，透過串流方式將音樂分享給用戶，用戶採取訂閱模式收聽而可享受進階版的服務，或是不用付錢但需接受廣告模式以及受到限制的收聽模式。以串流音樂的龍頭Spotify 為例，它提供成千上萬的音樂單曲、專輯及podcast 等聲音內容，累積廣大用戶收聽習慣的大數據，透過AI及演算法的分析運算，根據用戶收聽的興趣及點播歷史而推薦更多適合的音樂聽聽看，且提供多種服務功能，讓用戶得以自由自在地探索及享受無所不在且深得我心的音樂體驗。

【完整內容請見《會計研究月刊》2021.10月號】

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