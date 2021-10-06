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會計、審計、評價準則助攻 提升企業永續價值報導揭露
【文．編輯部】
隨著全球投資人對企業之環境、社會和治理（ESG）資訊揭露關注日深，為使企業與利害關係人瞭解ESG資訊揭露，結合會計專業運用之重要性，會計研究發展基金會規劃在今（2021） 年9月至10月間， 舉辦「ESG+會計」系列線上研討會，以當前投資人所關注之ESG六大主題呈現會計專業的運用與影響，邀請各界參與分享與討論，持續倡議ESG資訊揭露對企業價值的重要性。
會計研究發展基金會王怡心董事長於開場致詞時表示，會計研究發展基金會籌「ESG+會計」系列研討會之一， 本場以【IFRSs＋ESG】「企業永續價值報導揭露」為Special IFRSs +ESG Report主題，邀請重量級專家、學者一同探討與ESG相關國際組織發展之趨勢，以及國際財務報導準則（IFRSs）、審計準則與評價準則的最新發展，透過掌握專業準則與最新ESG之趨勢，協助提高我國企業永續價值報導之揭露品質，健全資本市場發展。
ESG、AQI
引領企業永續報導揭露
有關國內會計審計重要政策方向，金融監督管理委員會證券期貨局黃仲豪組長表示，重點在於提升審計品質、財報透明度、非財務資訊揭露，以及事務所治理及透明度等四大改革方向。其中，在強化上市櫃公司ESG相關非財務資訊揭露重要措施，現已規定企業年報應揭露營運相關之ESG議題之風險評估及其管理策略，並評估氣候變遷潛在風險、因應措施及溫室氣體盤查等資訊。另將擴大永續報告書編製之公司範圍及第三方驗證之範圍。金管會亦推動永續相關商品，目前已建立永續板及推動永續發展債券、鼓勵投信業者募集發行ESG相關主題基金。
【完整內容請見《會計研究月刊》2021.10月號】
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