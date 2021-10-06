歐盟邊境碳稅新規 與臺灣因應之建議

【文．李堅明】

2050年淨零碳排放（net zero emissions） 發展趨勢下， 已成為國家與企業最重要的轉型風險（transition risk）。研究顯示，如果一個國家為促進低碳發展，碳定價成本設定為40 美元／噸CO2e（二氧化碳當量），則能源密集產業的出口值約會下降2.5 ％（Morris, 2018）。由此可知，國家推動嚴格排碳限制，將會影響產業競爭力折損與碳洩漏（carbon leakage）現象。碳洩漏範圍為5-19 ％， 平均約12 ％（CBO, 2013）。爰此， 國際先進國家例如歐盟、美國、加拿大與日本等，為維護本國產業競爭力及公平負擔碳成本，已積極規劃「碳邊境稅」（carbon border tax；CBT），或稱「碳邊境調整機制」（Carbon Border Adjustment Mechanism；CBAM）， 以維持貿易的公平性（ERCST, 2020）。

歐盟自2005 年啟動排放交易制度（Emissions Trading Scheme；ETS）以來，溫室氣體（GHG） 已減排24 ％ 排放量（ 相較於1990 年）， 同期GDP成長60 ％， 達到GDP與GHG絕對脫鉤的現象。然而，此績效並無法反應至歐盟的國際貿易活動與全球的碳足跡（global carbon footprint）。例如，歐盟2015 年約進口13.17 億噸CO2e， 約出口4.24 億噸CO2e， 進口GHG約是出口GHG的三倍（ European Parliament, 2021）。由於歐盟ETS 大幅提高境內產業生產成本，擔心碳洩漏現象，不利歐盟境內產業脫碳與全球碳中和目標。基於讓ETS 具有效性與有意義性，並促進歐盟脫碳轉型，CBAM已成為歐盟《綠色新政》（Green New Deal） 落實碳中和目標的重要經濟政策工具，同時，也將掀起全球碳關稅浪潮。

我國產業屬出口導向，財政部統計2020 年出口金額約3,354 億美元，是國際供應鏈的重要一環，可知，具有高氣候貿易脆弱性。面臨全球推動邊境碳關稅關鍵時刻，應加速因應與布局，開創低碳發展新局，已成為主管機關刻不容緩的施政課題。由於歐盟已完成CBAM實施方案，本文將剖析歐盟推動CBAM的背景與法制歷程，以及方案內容，據此，依據我國情提出因應對策，提供政府主管機關施政參考。