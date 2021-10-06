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雲端轉型＋數位創新 打造競爭優勢

聯合新聞網 / 會計研究月刊

【文．編輯部】

今（2021）年5月本土新冠疫情爆發，為降低疫情傳播力，企業乃至於公部門皆紛紛採分流或採居家辦公，但對於多數人而言，遠距相關IT 設備遠不堪用，甚至日常生活皆大受影響。此次疫情來得措手不及，如何在艱困的環境下達到營收逆勢成長，甚至在未來遭遇相同情況時能從容應對，值得深思。

企業雲端轉型的關鍵

根據資誠《2021美國企業使用雲端調查報告》（PwC US Cloud Business Survey）指出，有74％的企業領袖投身參與雲端策略擘劃，56％的高階主管將雲端視為成長和創新的戰略平臺。顯示企業高階領導者作為企業數位轉型，是關鍵的一員。然而，數據亦顯示有53％的企業表示尚未從雲端的投資中獲得預期效益，原因在於領導者的思維尚未轉變，或對自身所需的雲端模式認知並不清楚，影響小至時間與金錢的虛擲，大至認定雲端轉型並不必要。因此，除了領導思維轉變之外，企業也須評估合適的雲端系統，企業首先須評估營運痛點，而後漸進式導入，此外，並非所有作業都適合上雲，因此企業是否足夠了解自身所需，亦是雲端轉型的關鍵之一。

不僅是大型企業　中小企業也可上雲

中小型企業在此波疫情中亦大受影響，諸如餐飲業無法內用的措施，使外送APP大為普及，線上點單系統等雲端作業系統作用可見一斑。但企業上雲談何容易，中小企業主或已體認到上雲的重要性，但既無堪用的IT 設備，亦無額外資本。經濟部中小企業處推動「臺灣雲市集」，除補助措施外，亦有多項數位行銷、網路開店、雲端POS、多元支付等雲端方案，希望協助中小企業儘速上雲，跟上數位化趨勢。

數位轉型的創新服務

公部門的數位創新

近年來，除了企業上雲外，公部門亦積極進行數位轉型。行政院人事行政總處為簡化人事作業流程，運用區塊鏈技術打造人事管理系統，推動記功以下獎勵令電子化措施、紙本證明書數位化、提供線上查驗機制，提升公部門人事管理效率，亦減少紙張浪費，達成節能減碳的目標。

【完整內容請見《會計研究月刊》2021.10月號】

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