從SASB（SICSR）新行業分類分析我國電子五哥

【文．王怡心】

永續會計準則理事會（Sustainability Accounting Standards Board；SASB）發布永續會計準則，以及永續行業分類系統（Sustainable Industry Classification System；SICSR）。SASB依據每家公司的主要營運業務類型、運用資源產生經濟價值程度、永續經營能力、持續發揮創新潛力等因素，來對企業作行業分類，SASB的永續行業分類系統，包括消費品、提煉與礦產加工、金融等SASB行業分類11大類別的77個行業。

SASB（SICS ）新行業分類

在SASB官網（https://www.sasb.org），可查詢到SASB行業分類。SASB行業準則所規範的永續報告揭露項目，特別提供投資人決策所需的相關資訊，尤其是環境保護、社會責任和公司治理（Environmental、Social、Governance；ESG）相關財務與非財務資訊揭露，已成為企業社會責任（CSR）／永續報告書的主流。

上市櫃SASB行業大類 以科技通訊類家數最多

有關於我國上市櫃公司的產業類別，主要是依據在證交所和櫃買中心所公布的上市公司產業類別與上櫃公司產業類別。我國上市櫃公司家數共1,740家，分別列入各個產業。自2007年7月2日起，證交所於公開資訊觀測站所揭示之類股名稱順序如下：水泥工業、食品工業、塑膠工業、紡織纖維、電機機械、電器電纜、化學工業、生技醫療業、玻璃陶瓷、造紙工業、鋼鐵工業、橡膠工業、汽車工業、半導體業、電腦及週邊設備業、光電業、通信網路業、電子零組件業、電子通路業、資訊服務業、其他電子業、油電燃氣業、建材營造、航運業、觀光事業、金融保險、貿易百貨、綜合企業、其他。另櫃買中心尚有四類：文化創意業、農業科技業、電子商務、管理股票。

我國上市櫃公司依據SASB行業大類的家數統計資料顯示，至今（2021）年6月30日止，總數1,740家公司中，上市有953家與上櫃有787家，分別隸屬於SASB的11大類行業類別，僅有2家上櫃公司在SASB網站無法找到行業類別。由此可推論，我國上市櫃公司可以用SASB行業標準進行行業分類，尤其是科技與通訊（Technology & Communications）大類的家數最多，總計656家。

SASB行業大類、中類、小類名稱

每一個SASB行業11大類別都有幾項中類行業類型，例如科技與通訊大類有四項中類行業類別，包括科技（TC.1）、互聯網媒體與服務（TC.2）、半導體（TC.3）與電訊（TC.4）。我國上市櫃公司在SASB科技與通訊大類—4個行業家數，總計數為656家，包括上市326家與上櫃330家；主要集中在科技428家和半導體215家的SASB行業中類。

再者，每一SASB行業中類，可再細分為一項至多項的行業小類。以SASB行業分類—大類—科技與通訊業為例，其中類行業類型—科技，包含電子製造服務與原始設計製造（Electronic Manufacturing Services & Original Design Manufacturing）、硬體（Hardware）、軟體與資訊科技服務（Software & IT Services）三個小類（大、中、小類）。