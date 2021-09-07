快訊

璨樹颱風「持續增強」恐轉中颱 是否發陸警氣象局這樣說

好尷尬...北市警分局副分局長誤傳謎片 遭火速拔官送辦

央行數位貨幣與比特幣的情愛糾葛

聯合新聞網 / 會計研究月刊

【文．吳孟道】

「站在風口上，豬也能飛。」這是小米創辦人雷軍的名言。今（2021）年以來，以比特幣為首的加密貨幣族群，為這句話做了完美詮釋。3月中旬，比特幣首度突破6萬美元，之後雖有回檔，但也都還在3萬美元之上，較之以往長期連1萬美元都不到的情景，表現可說是天差地遠。而隨著比特幣的飆漲，各式各樣加密貨幣如老牌以太幣或新興的非同質化代幣（NFT）等，價格也跟著水漲船高。隨便一個加密貨幣，漲幅幾乎都在數倍以上。

新一輪加密貨幣狂潮似乎正方興未艾

根據知名加密貨幣追蹤網站CoinMarketCap統計，加密貨幣整體市值在4月首度突破2兆美元，5月中旬最高來到2.5兆美元，即使是稍微冷卻的現在（截至8月21日止），市值也都還有2.1兆美元。年初迄今，漲幅逼近2倍。整個加密貨幣族群的瘋狂演出，不只成功吸引市場投資人的關愛眼神，也讓全球對於加密貨幣的未來發展，再度充滿好奇心與高度興趣。

值得注意的是，這一輪的加密貨幣狂潮，澈底反映市場看待加密貨幣心態的轉變。人們關心重點不再只停留在加密貨幣是什麼的階段，而是進化到應該如何買賣、去哪交易、該買哪檔、潛在報酬多高等等問題。對照2017年那一波比特幣泡沫毫無秩序的炒作，這波背後似乎多了基本面支撐。

比如疫情因素加速數位化改革，讓許多線下交易轉到線上，連帶也讓加密貨幣在線上支付的角色更加突顯。愈來愈多大企業，如電動車大廠特斯拉（Tesla）、美國上市企業微策略（MicroStrategy）、韓國知名遊戲巨頭納克森（NEXON）與中國的美團等，都大量購入比特幣或以太幣，作為資產配置的一部分，甚至有些公司還允許比特幣可以充當買賣商品的支付貨幣。更不用說，連像VISA與Mastercard這類一向保守的金融業者，都宣稱將在今年底前推出加密貨幣支付服務；而全美規模最大的加密貨幣交易所Coinbase，更是直接在納斯達克（NASDAQ）上市。這些舉動，不只大幅增加一般民眾持有加密貨幣的信心，也進一步形成漣漪效應（ripple effect），助長加密貨幣的勢頭。

比特幣真有可能成為法定貨幣？

尤有甚者，中美洲小國薩爾瓦多創下全球先例，直接宣布9月7日起，將比特幣正式列為該國的法定貨幣（fiat money），地位等同美元。此番言論一出，引起市場一片譁然。支持者認為這沒有什麼不好，除可大幅降低該國龐大海外匯款的手續費成本外，亦可藉此吸引海外投資，同時帶動該國旅遊、創新與經濟發展。

然而，站在同樣的基礎上，反對者看法卻截然相反，甚至選擇走上街頭示威抗議。根據路透社報導，儘管新冠疫情管制禁令尚未解除，但7月底已有眾多薩爾瓦多民眾執意走上街頭，就是為了抗議政府將比特幣列為法定貨幣，深怕辛苦工作而來的所得，血本無歸。國際貨幣基金（IMF）也提出警告，薩爾瓦多政府這個舉動，恐怕會引發一些總體經濟、金融及法律問題，也可能會使IMF原本預計支持該國的金援計畫，蒙上一層陰影。

【完整內容請見《會計研究月刊》2021.9月號】

相關新聞

從SASB（SICSR）新行業分類分析我國電子五哥

永續會計準則理事會（Sustainability Accounting Standards Board；SASB）發布永續會計準則，以及永續行業分類系統（Sustainable Industry Classification System；SICSR）。SASB依據每家公司的主要營運業務類型、運用資源產生經濟價值程度、永續經營能力、持續發揮創新潛力等因素，來對企業作行業分類，SASB的永續行業分類系統，包括消費品、提煉與礦產加工、金融等SASB行業分類11大類別的77個行業。

央行數位貨幣與比特幣的情愛糾葛

加密貨幣市場近來再度引發熱議，更有中美洲小國薩爾瓦直接宣布將比特幣列為法定貨幣，引起市場譁然。這波熱度下，加速各國政府積極投入與研究實體法幣數位化—央行數位貨幣（CBDC）。加密貨幣終會消失？或形成與數位法幣間之競合與糾葛？數位貨幣未來式已然展開。

永續報告書第三方驗證的現況

目前超過三成的上市櫃公司已編製企業社會責任或永續報告書，未來主管機關將擴大報告書驗證的範圍，報告書進行確信與驗證是必須面臨的挑戰，企業與利害關係人溝通其永續作為，揭露可被信賴的ESG資訊，已成為不能不跟的流行。

受疫情影響租稅優惠措施延長適用重點

從去年紓困特別條例施行開始，符合條件的納稅義務人可同時申請三項租稅因應措施，可謂一箭三鵰。隨著三項疫情因應措施施行期間延長，且申請條件並未大幅變動，不過實務需留意適用的細節。

回不去的WFH？ 遠距工作線上調查

臺灣自7月27日起防疫「降級不解封」，許多企業也準備結束居家上班（WFH）的日子。已經習慣WFH是否回不去了？《會計研究月刊》8月號專題，針對財會、稽核及事務所專業人士進行遠距工作線上調查，迎向與疫情共存的新常態。

疫情下的財務報告揭露要點

自新冠肺炎（COVID-19）疫情爆發以來，因臺灣防守得宜，多數企業於財報中說明疫情對公司影響不大。然今（2021）年5月以後，情況截然不同。上市櫃及興櫃公司需開始在財報中適當反映疫情之影響，以利與利害關係人間之溝通。本文參酌各國企業已公布之去（2020）年度財報，進一步說明如何將疫情相關之衝擊揭露於財報中。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。