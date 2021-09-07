央行數位貨幣與比特幣的情愛糾葛

【文．吳孟道】

「站在風口上，豬也能飛。」這是小米創辦人雷軍的名言。今（2021）年以來，以比特幣為首的加密貨幣族群，為這句話做了完美詮釋。3月中旬，比特幣首度突破6萬美元，之後雖有回檔，但也都還在3萬美元之上，較之以往長期連1萬美元都不到的情景，表現可說是天差地遠。而隨著比特幣的飆漲，各式各樣加密貨幣如老牌以太幣或新興的非同質化代幣（NFT）等，價格也跟著水漲船高。隨便一個加密貨幣，漲幅幾乎都在數倍以上。

新一輪加密貨幣狂潮似乎正方興未艾

根據知名加密貨幣追蹤網站CoinMarketCap統計，加密貨幣整體市值在4月首度突破2兆美元，5月中旬最高來到2.5兆美元，即使是稍微冷卻的現在（截至8月21日止），市值也都還有2.1兆美元。年初迄今，漲幅逼近2倍。整個加密貨幣族群的瘋狂演出，不只成功吸引市場投資人的關愛眼神，也讓全球對於加密貨幣的未來發展，再度充滿好奇心與高度興趣。

值得注意的是，這一輪的加密貨幣狂潮，澈底反映市場看待加密貨幣心態的轉變。人們關心重點不再只停留在加密貨幣是什麼的階段，而是進化到應該如何買賣、去哪交易、該買哪檔、潛在報酬多高等等問題。對照2017年那一波比特幣泡沫毫無秩序的炒作，這波背後似乎多了基本面支撐。

比如疫情因素加速數位化改革，讓許多線下交易轉到線上，連帶也讓加密貨幣在線上支付的角色更加突顯。愈來愈多大企業，如電動車大廠特斯拉（Tesla）、美國上市企業微策略（MicroStrategy）、韓國知名遊戲巨頭納克森（NEXON）與中國的美團等，都大量購入比特幣或以太幣，作為資產配置的一部分，甚至有些公司還允許比特幣可以充當買賣商品的支付貨幣。更不用說，連像VISA與Mastercard這類一向保守的金融業者，都宣稱將在今年底前推出加密貨幣支付服務；而全美規模最大的加密貨幣交易所Coinbase，更是直接在納斯達克（NASDAQ）上市。這些舉動，不只大幅增加一般民眾持有加密貨幣的信心，也進一步形成漣漪效應（ripple effect），助長加密貨幣的勢頭。

比特幣真有可能成為法定貨幣？

尤有甚者，中美洲小國薩爾瓦多創下全球先例，直接宣布9月7日起，將比特幣正式列為該國的法定貨幣（fiat money），地位等同美元。此番言論一出，引起市場一片譁然。支持者認為這沒有什麼不好，除可大幅降低該國龐大海外匯款的手續費成本外，亦可藉此吸引海外投資，同時帶動該國旅遊、創新與經濟發展。

然而，站在同樣的基礎上，反對者看法卻截然相反，甚至選擇走上街頭示威抗議。根據路透社報導，儘管新冠疫情管制禁令尚未解除，但7月底已有眾多薩爾瓦多民眾執意走上街頭，就是為了抗議政府將比特幣列為法定貨幣，深怕辛苦工作而來的所得，血本無歸。國際貨幣基金（IMF）也提出警告，薩爾瓦多政府這個舉動，恐怕會引發一些總體經濟、金融及法律問題，也可能會使IMF原本預計支持該國的金援計畫，蒙上一層陰影。