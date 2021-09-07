受疫情影響租稅優惠措施延長適用重點

【文．徐俊賢、莊蕎安】

因應新冠肺炎（COVID-19）疫情未弭，「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例」（以下簡稱紓困特別條例）日前經立法院通過修正，施行期間延長一年，從109年1月15日至111年6月30日止。對此，財政部日前也發布解釋令延長相關租稅因應措施的適用期間，包括退還營業稅溢付稅額、延期或分期繳納稅捐、免辦理110年度營所稅暫繳，均比照紓困特別條例延長適用。

然從去年紓困特別條例施行開始（第1波紓困期間109年1月15日至110年6月30日），若納稅義務人符合規定條件，即可同時申請：（1）退還營業稅溢付稅額，（2）延期或分期繳納稅捐，（3）免辦理年度營所稅暫繳等三項措施，可謂一箭三鵰。隨著紓困特別條例延長施行期間（第2波紓困期間110年7月1日至111年6月30日），據財政部所發布之解釋令，三項疫情因應措施也隨之延長，且申請條件並未大幅變動。惟短期間營業收入驟減的認定再放寬，比較期增加以一個月為期；若實際有營收驟減卻無法以財政部所舉之例比較而達15%時，也可向稅局申請視個案情形核准。彙整解釋令放寬後之認定條件如下：

1.經中央目的事業主管機關依紓困特別條例提供紓困、補貼、補償、振興等相關措施者。對營利事業來說，實務上常見為經濟部核發之紓困核准函。

2.短期間內營業收入驟減，也就是109年1月起連續2個月之月平均營業額，或任何1個月之營業額，與108年12月以前6個月，或107年以後任一年同期平均營業額相較，減少幅度達15％者。

3.其他營業收入驟減情形。

由於上述租稅因應措施已實施一年半，多數符合申請條件的納稅義務人已申請。條例延長適用後，實務對於適用期間的判定，可能會產生誤解。紓困特別條例適用期間原從109年1月15日至110年6月30日，共1.5年，條例修正延長施行一年後，條例適用期間為共計2.5年，而非另外再加計1年之概念。換句話說，三項因應疫情的租稅措施，今年7月後申請的條件與文件準備，不是採加1年概念，因為不是比較第1波紓困期間與第2波紓困期間，而是採共2.5年概念，是比較疫情前後，我國開始發生疫情在109年初，所以是比較109年之前後，是否受疫情影響。

目前實務採「加1年概念」者，可能產生下列幾項疑問，但若採「共2.5年概念」則可以輕易解惑。如：（1）營業稅留抵稅額在第1波紓困期間已退還30萬元，可否在第2波紓困期間再退30萬？若採共2.5年概念，則答案自然是在2.5年的紓困期間內只能退還1個上限30萬元。（2）第1波紓困期間內已申請核准過紓困補貼，第2波紓困期間是否還要另外申請紓困補貼核准作為達到條件之證明？若採共2.5年概念，則答案自然是只要在2.5年內曾申請核准過即已達條件。（3）是否一定要以第2波紓困期間內選1期營業收入與之前營業收入作比較營收驟減？若採共2.5年概念則答案自然是只要以疫情後之2.5年內選1期與疫情前比較即可。