永續報告書第三方驗證的現況

【文．編輯部】

由於當時爆發重大食品安全案件，金管會於2014年發布新聞稿要求食品業、金融業、化學工業及實收資本額為新臺幣100億元以上之公司，應編製「企業社會責任報告書」，並由證交所與櫃買中心分別發布上市／上櫃公司編製與申報企業社會責任報告書作業辦法供公司遵循，希望藉此提升其產品直接售予民眾（B2C）之公司對社會責任的意識，並且重振消費者與供應商對該些產業相關公司的信心。

時至今日，企業治理與經營無法獨立於環境與社會，企業如何處理環境、社會與治理（Environmental, Social and Governance；ESG）議題，伴隨著劇烈氣候變化對人類生存的威脅，已是國際投資人及產業鏈關注的重點。對此，金管會於去（2020）年9月發布「公司治理3.0 －永續發展藍圖」，強調ESG對上市櫃公司的重要性，將「企業社會責任報告書」改為「永續報告書」，編製報告書依循的規範，除了原本的GRI之外，再納入氣候相關財務揭露規範（TCFD）與永續會計準則理事會（SASB）等國際規範，強化報告書揭露內容，以提供投資人具投資決策有用性的資訊。

為了使公司所編製的報告書內容具有一定的品質，目前上市櫃之食品及餐飲業公司編製企業社會責任報告書，須取得會計師以會計研究發展基金會所發布之確信準則公報進行驗證的意見書。去年金管會所發布的公司治理3.0 藍圖指出，明（2022）年將擴大第三方驗證的產業範圍，例如化學工業、金融保險業。

永續報告書的第三方驗證

目前臺灣已有545家上市櫃公司編製企業社會責任報告書，另外，雖然目前僅強制食品及餐飲業之上市櫃公司的企業社會責任報告書須取得會計師出具之意見書，不過已有323家報告書取得會計師事務所與其他驗證單位之驗證。取得驗證的報告書中，近六成的意見書採AA1000為驗證標準，多數取得中度保證的驗證意見，而近三成的意見書以ISAE 3000為驗證標準，幾乎是取得有限確信的意見書。

第三方驗證的過程

企業若選擇以ISAE 3000作為永續報告書確信的依循，目前多是由會計師事務所提供確信服務。資誠聯合會計師事務所李宜樺會計師曾於會計研究月刊第422期述及，受查單位經常會誤以為如同財報審計是對整本報告書內容進行查核，然而目前實務只有極少數會以整本報告書進行確信。通常會選定報告書中部分標的進行確信，例如未來財務績效、非財務關鍵指標的績效、實體標的資訊、系統或流程的有效性，或是相關法令或規範遵循情形或有效性的聲明等。由於確信執行過程可說是取得證據的過程，因此進行確信的永續報告書內容標的，其衡量或評估受查標的標準必須明確，具有計算公式或數據來源，有足夠佐證資料以執行確信，並於案件執行前決定採取有限確信或合理確信。