證交所得課徵最低稅負 查核辦法重點解析

聯合新聞網 / 會計研究月刊

【文．徐俊賢、莊蕎安】

個人證券交易所得恢復課徵最低稅負，個人交易未上市櫃股票、私募受益憑證將課稅，從今（民國110）年1 月1 日開始適用。財政部日前發布子法，規定所得認列時點、計算方式與收入、成本認定與應檢附的文件，並於明年5 月申報綜合所得稅時一併申報繳納。

證交所得課稅的子法歷程

有價證券交易所得的課稅，歷經了課徵所得稅本稅、最低稅負的歷程：95年所得基本稅額條例制定施行，將未上市櫃股票證券交易所得納入課徵最低稅負。102至104年間改為上市櫃及未上市櫃股票課徵所得稅本稅時，引起股市交易量驟減，於是105年至今，證券交易所得取消課徵所得稅本稅，也未課徵最低稅負。日前所得稅基本稅額條例修正，從今年起恢復課徵未上市櫃股票最低稅負，財政部也於日前發布子法「個人有價證券交易所得或損失查核辦法」（簡稱證交所得查核辦法）以供遵循。

此次財政部發布的子法修正對照，是以上次課徵所得稅本稅的子法作為對照，與此次適用的最低稅負架構不大相同，若以九年前課徵最低稅負之子法對照較有意義且能顯見其差異。

證交所得於最低稅負的計算

最低稅負的設計，是使過度享有租稅優惠的高所得者報繳基本的所得稅，因而制定「所得基本稅額條例」。因此最低稅負之計算精神，是將國內課稅所得加上各項免稅收入，以規定的稅率（目前為20％，可說是個人綜合所得稅最高稅率40％折半）計算基本稅額，以基本稅額與一般所得稅額的差額，即是納稅義務人須繳納的稅額。

本次修法所納入課稅之有價證券交易所得，即是計算公式所須加上的4 項免稅收入之一。值得注意的是，其加入國內課稅所得後須先減除緩衝金額670萬元後，才以規定稅率計算基本稅額。因此在判斷各項免稅收入是否要繳納基本稅額時，不能僅以免稅收入是否超過670萬元為判斷基準，而是須以公式確實計算有無差額。

【完整內容請見《會計研究月刊》2021.8月號】

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