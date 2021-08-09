回不去的WFH？ 遠距工作線上調查

【文．編輯部】

新冠肺炎（COVID-19） 疫情延燒至今（2021）年，臺灣中央流行疫情指揮中心從5月中升起了防疫三級警戒，全島一命業業兢兢嚴控疫情，終於迎來7月底「降級（二級）不解封」。隨著各行各業逐步微解封及疫苗覆蓋率的提升，眾多企業也從採取居家上班、分流等防疫措施，陸續恢復實體辦公室運作，如今人們的問候語已從「你居家了沒？」變成「你打疫苗了沒？」儘管國內疫情緩和，力拼疫苗接種速度，期望逐步回到日常，但是COVID-19這隻病毒它不會消失不見，人們必須從現在起習慣與它和平共存，包含面對其他可能的未知風險，展開疫後工作或生活的「新常態」。

疫情顛覆職場

遠距工作模式需求增長

過去一年多，從全球多國受疫情影響數度施行封城、解封的防疫經驗，企業為減少員工間的接觸並持續保持運作，紛紛切換為居家上班（Work From Home；WFH）的遠距工作其需求增長，職場的工作生態明顯起了變化；而因為遠距工作環境驟變，員工得以重新思考個人的生涯規劃。根據微軟「2021工作趨勢指數—混合工作模式即將顛覆現狀—我們做好準備了嗎？」對全球31個市場（包括臺灣），約3萬名員工進行調查結果發現，有73％受訪者希望能繼續保有彈性遠距工作的選項；有41％考慮在今年離職；另因為可以遠距工作，有46％有搬家的打算。也就是說，新工作時代，企業能否提供彈性靈活的工作型態（例如遠距工作、混合工作模式），可能進一步決定了適格員工的去留或人才加入的意願。

臺灣開放遠距工作

高層支持是成功關鍵

在國內今年5月進入三級警戒後，網上即流傳一份完全匿名的「台灣企業防疫政策普查」問卷，調查網友所任職的公司，是否已開放在家上班。截至7月28日止，這份問卷已湧入超過7,500多人匿名填寫，依統計結果，國內企業「不能在家上班」比例最高，約32％；第二為「分流在家上班」（例如分為兩組輪流上班）約22％；「開放自由在家上班」（只保留必要人員至公司上班）占約20％僅居第三；剩餘公司則採取各種的防疫作法，「全部在家上班」僅占約1％。至於對公司防疫政策的滿意度（1至5分），最多人（38％）只給最低1分，其次（22％）給了最高5分，好或壞回應十分兩極，可解讀為，許多公司積極防疫超前部署，獲得員工讚賞，但更多時候公司消極無作為，未能替員工安全設想，成為疫情下民怨所在。

不論該份問卷填寫內容的真實性如何，遠距工作模式早已在某些工作中運行多年，此次疫情國外大型科技企業（例如Facebook）甚至同意員工申請永久遠距工作。儘管許多研究支持遠距工作有助於提升工作效率等優點，但在臺灣的環境與企業文化下，老闆的看法普遍還是希望員工能夠進辦公室辦公「看得到才安心」，企業高層是否支持，是實施遠距工作成敗的最大關鍵。