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著作權法修正重點與對產業的影響

聯合新聞網 / 會計研究月刊

【文．賴文智】

今（2021）年4 月8 日行政院院會審議通過著作權法部分修正草案，經濟部送審之修法理由主要是認為，隨數位科技與網路快速發展，現行著作權之規範已面臨極大挑戰及不合時宜。事實上，本次修法內容不少條文跟數位科技與網路無關，而是自1998 年著作權法全文修正二十餘年來，實務操作上還存在不少問題，也透過本次的修正案一併處理。本文以下即由著作的利用人，而非著作權人的角度，介紹著作權法本次修正可能對產業的影響。

重點1：

出資方更容易取得完整著作權

筆者認為，本次著作權法修正草案，最值得企業界支持的就是第12 條修正，其中，第1 項修正為「出資聘請他人完成之著作，以該受聘人為著作人。但契約約定以出資人為著作人者，從其約定。」刪除「除前條情形外」，使得出資聘人完成著作，在遇到聘請「法人」從事創作時，不需要再先依第11 條規定，將職務上完成的著作先約定由受聘的法人享有，之後只能移轉著作財產權予出資人，明確肯定出資人不管聘請個人或法人，都可以直接約定以出資人為著作人，與目前企業在委外時的需求相符。

其次，第2 項修正為「依前項規定，以受聘人為著作人者，其著作財產權之歸屬，依契約之約定；未約定著作財產權之歸屬者，其著作財產權歸受聘人享有。」現行條文規定，著作財產權如果不是屬於受聘人，就是屬於出資人，似乎只能「二選一」，不是完全的「契約自由」。因此，在遇到複雜的「委外再委外」的情形，如A公司出資聘請B公司完成一個大型軟體專案，B公司將其中有關通訊與資訊安全的部分再外包予C公司，因為A公司並不是直接出資委託C公司，就會產生間接出資的情形，是否能直接約定A公司為著作財產權人，或是能否約定出資人與受聘人「共有」著作財產權的問題。而第2 項修正後的條文，改成「著作財產權之歸屬，依契約之約定」，可說是將「契約自由」的精神發揮到極致，未來企業在出資聘請他人著作時，只要契約約定得當，將更有保障。

重點2：

無形利用權利整併注意契約配合調整

本次著作權法修正草案，在定義的部分有不少修正，其中多數是關於無形利用權利的調整，主要包括刪除公開口述權，整併至公開演出、公開播送與公開傳輸做明確的切割、將著作公開播送或公開傳輸後的再利用行為重新定義為再公開傳達等，是本次修法的重心所在。

【完整內容請見《會計研究月刊》2021.7月號】

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