房地合一2.0作業要點重點解析

【文．徐俊賢、莊蕎安】

因應房地合一稅2.0（下稱房地合一2.0）於今（民國110，以下同）年7 月1 日開始適用，財政部擬修正「房地合一課徵所得稅申報作業要點」（下稱作業要點或草案）。本文彙整作業要點草案之修正重點，以及衍生之實務疑義，在現有其他相關法令下，企圖尋找適法之見解，提供給納稅義務人參考，於實務運用時可向稅局諮詢相關見解。

著日前所得稅法修正，作業要點亦從105 年3 月9 日修正發布的1.0 版，改為2.0 版。從制度改變之差別略可窺得修正幅度，房地合一從1.0 到2.0，個人制度皆與綜所稅分開計稅及報繳，無大幅變動；而營利事業由營利事業所得額合併計稅及報繳，改為分開計稅、合併報繳，變動幅度較大。因此作業要點屬於個人之制度架構未變動，但營利事業的制度架構翻新，將帶動子法令、申報書表、查核作業等有嶄新的一頁，後續發展應持續關注，始能掌握以利運用。

例如，房地合一2.0 重點之一，是拉長短期持有的期間，由1、2 年拉長為2、5 年，並增加視同房地交易項目、懲罰稅率豁免項目，因此，作業要點就以上各項目之交易日、取得日、持有期間、交易所得計算等增訂細節規定。另一個重點為避免操作課稅主體避稅，營利事業之房地交易所得脫離原有架構，朝向個人2.0 處理，所以營利事業與個人之房地合一2.0 規定原則相同，性質不容者才規定不同，也因為課稅主體不同，雖然皆為分開計稅，報繳程序仍有分開或合併的不同。

房地合一1.0案件仍依循舊版作業要點

因應房地合一2.0 適用， 第二次修正的作業要點由今年7 月1 日起適用（ 草案第29點），可見第二次修正是為了因應房地合一2.0而定。因此，房地交易若發生於今年7 月1 日前，仍適用房地合一1.0，所依循的作業要點則是105 年3 月9 日所發布的第一次修正版本。

視同房地交易之相關規定

非公開發行公司之房地交易不再課最低稅負

房地合一2.0 將三種標的移轉視同房地合一交易，包括：（一）設定地上權方式之房屋使用權，（二）預售屋及其坐落基地，以及（三）個人持有營利事業過半數股份或出資額，且營利事業之股份或出資額半數以上來自房地價值者（下稱「房地股權化」），交易其股份或出資額也視同房地交易，納入房地合一2.0 課稅。

日前所得稅法第4 條之4 修正時，房地股權化視同房地交易，已將上市上櫃興櫃公司股票交易排除適用，不過對於交易非上市櫃公司股票者，除了課徵房地合一稅2.0 之外，僅在立法說明提及不再課徵最低稅負，作業要點此次增訂第2 點第4 項，將不課徵最低稅負納入法令規定（草案第2 點第4 項）。