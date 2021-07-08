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從循環經濟 看見企業獲利與永續

聯合新聞網 / 會計研究月刊

【文．黃曉雯】

什麼是循環經濟？循環經濟如何帶來變革與創新？首先要從傳統的線性經濟談起。第二次工業革命以來，人們所發展出的「開採－製造－消費－廢棄」模式，形成了所謂的線性經濟，線性經濟打造了近代科技、資本市場和經濟發展，在線性經濟下，產品生命週期是「從搖籃到墳墓」，製造、使用後便走向廢棄，即使有少量的資源回收，但並未達到自家生產自家回收或重複利用的狀況，導致越來越龐大的環境負擔。

2002年，William McDonough與Michael Braungart合著的《從搖籃到搖籃》（Cradle to Cradle）一書問世，當中提出的「循環經濟」（Circular Economy）概念撼動全球產業。循環經濟是將線性經濟的起點與終點串連起來，使產品生命週期能夠反覆循環，廢棄的產品並不會走進墳墓，而能成為另一種原料，孕育出其他產品。

經濟合作暨發展組織（OECD）曾預估，全球具有消費能力的人口到2030年將是現在的兩倍，意味著人們會消耗更多地球的能資源，線性經濟消耗的速度將超過自然機制的復原力，因此，許多國際研究組織及企業紛紛投入循環經濟的研究與倡議，而歐盟、荷蘭、德國、芬蘭、法國、義大利、西班牙、日本及中國等，也都明確訂定出推動循環經濟相關政策與措施。

在臺灣，2016年總統宣示將循環經濟納入「5+2產業創新政策」其中一環，2017年發布「5+2產業創新計畫」，將循環經濟列為發展重點產業之一，行政院在2018年通過「循環經濟行動方案」，工研院成立「循環經濟推動辦公室」，非營利組織則有「循環臺灣基金會」、「永續循環經濟發展協進會」、「台灣循環經濟學會」等搭建平台。從政策到實踐、從政府到民間，共同為國內循環經濟推動而努力。

循環經濟力抗風險 打造企業韌性

「過去談到循環經濟，多數人認為只要將廢棄物回收再利用，就達成循環經濟的目標，但如今資源稀缺，單向、線性循環的回收模式已經不足。」安侯永續發展顧問股份有限公司董事總經理黃正忠說道。

循環經濟之所以為全球產業鏈帶來革新，在於過往人們只重視產品生命週期末端的廢棄物處理，而忽視前端的設計環節。以家家戶戶都擁有的電腦、手機等消費型電子產品為例，組成元件包含多種不同金屬、塑膠，這些零組件過去因為沒有從設計端思考，無法直接成為新電腦、新手機的原料；而循環經濟則強調產品必須從源頭開始著手，將電腦、手機的各種零組件設計成容易拆解、分類、回收的材料，能重新運用於新產品，才能真正達到循環產品生命週期。

新冠肺炎（COVID-19）爆發後，全球供應鏈大亂，美國《財富》雜誌對「財富1000大」企業做調查，當中約有94％供應鏈受到疫情影響。黃正忠表示，數位化及自用車市場瞬間爆發造成車用晶片缺貨，今（2021）年福特、福斯和豐田等車廠都因此有減產計畫；國際航運也面臨缺櫃、塞港等問題，世界貨櫃運價指數（World Container Index） 就指出， 標準尺寸貨櫃去（2020）年運費平均飆升50％；而過去以防疫模範生自詡的臺灣，也於今年5月中升級第三級防疫警戒，面臨第一波半封城，考驗著企業對人員及產能的調節。

除了供應鏈斷鏈、貨運紊亂等種種危機，黃正忠亦指出，石油、能源、貴金屬等各項能資源，未來總有資源耗盡的一天，缺水、缺電等狀況，也不斷地在氣候變遷威脅下發生，COVID-19的試煉，只是提早凸顯出物資稀缺、天災或疾病對企業帶來的影響，過去，企業勝出的關鍵，在於取得資源多寡，但當大家同處於物資缺乏的起跑線，誰能掌握循環創新的做法，誰就能搶得先機，故國際眾多產業龍頭無不積極投入擘劃循環經濟策略藍圖。

【完整內容請見《會計研究月刊》2021.7月號】

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