金融業因應氣候變遷之最新進展

【文．沈大白、黃追】

來自烏克蘭的紐約攝影師Anya Anti以「2.5秒」。氣候變遷意識投射（「”2.5 Seconds”. Climate change awareness project）」為題，藉由冰島冰川嚴重融化之攝影創作（如海水淹沒房子，呈現海平面上升危險等），以照片點出氣候問題，藉以喚醒人們對氣候變遷的認識與重視，並教育更多人了解危機的緊迫性及其後果的嚴重性。地球已有45億年歷史，而人類存在時間約為14萬年，Anya Anti將地球的存在時間轉化為一天24小時，換算人類在地球的停留時間約為2.5秒。在這2.5秒內，人類迅速增長為主要物種，並對環境造成災難性的影響，如溫室氣體效應導致極端氣候、塑膠對海洋造成汙染等環境危機。

美國於今（2021）年2月19日正式重返「巴黎協定（Paris Agreement）」後，其國內包含聯準會、財政部等金融監理機關，相繼成立與氣候相關辦公室，並由總統拜登（Joe Biden）於同年4月22至23日，邀集全球40位領袖以視訊會議方式舉行「氣候高峰會」，使氣候變遷議題成為一門顯學。

國際貨幣基金（IMF）於今年4月7日正式啟動「氣候變遷指標儀表板」（Climate Change Indicators Dashboard），而國際金融業標準制定機構對氣候變遷相關風險極為重視，如金融穩定委員會（FSB）與巴塞爾銀行監管委員會（BCBS），除分別成立「氣候相關財務揭露工作小組」（TCFD）與「氣候相關金融風險工作小組」（TFCR），亦持續關注氣候變遷相關事務。如BCBS於今年4月14日發布「與氣候相關之風險動因及其傳播管道」（Climate-related risk drivers and their transmission channels）、「與氣候相關金融風險－衡量方法」（Climate-related financial risks–measurement methodologies）二份報告。以下僅就前述議題做摘要說明，以供參考。