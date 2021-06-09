企業內部碳價訂定與氣候效益

【文．李堅明、楊喻閔】

碳定價機制（Carbon Pricing Mechanism；CPM）具成本有效性優勢，已成為全球因應《巴黎協定》落實國家淨零碳排的最主要政策工具。「碳揭露計畫」（Carbon Disclosure Project；CDP）也積極鼓勵企業推動內部碳定價（Internal Carbon Pricing；ICP）作為檢視企業承受轉型風險的最佳壓力測試方法，進而成為企業管控碳風險及評估企業承擔減碳責任的衝擊參考。依據今（2021）年CDP的最新統計，去（2020）年全球已有5,900家企業實行ICP；而碳價型態具多樣性，以影子價格（shadow price）為主流，約占50.8％，其次依序是隱含價格（implicit price）占19.3％，及內部碳費（internal carbon fee）約占15％，顯示企業已逐漸重視與肯定ICP的價值與功能。

實務上，企業實施ICP將面臨4個重要課題，包括：（1）決定碳價水準：碳價水準應該要足夠高，亦即企業必須依據自己企業的特性與積極的溫室氣體減量目標，訂定適當的碳價水準；（2）企業溫室氣體排放的覆蓋範圍：碳定價機制應納入價值鏈中所有溫室氣體排放量，並盤點與掌握價值鏈的溫室氣體排放熱點；（3）商業影響：碳定價制度應延伸至供應鏈企業，加深內部碳定價至外部供應鏈的影響力，從而提高ICP績效；（4）動態調整：應隨著碳定價機制的績效追蹤，適時調整碳定價制度的商業策略，促進企業邁向低碳經濟發展。

由於碳價水準是實施ICP的核心議題，也是反映企業碳排放活動的真實成本，抑或減排活動的真實價值，因此不適當的碳價水準，將影響氣候效益與提升氣候韌性機會。然而，檢視各國企業去年揭露的內部碳價水準，差異性相當大，例如隱含價格最高為918美元／噸CO2e，平均是27美元／噸CO2e；內部碳費最高為532美元／噸CO2e，平均是18美元／噸CO2e；而影子價格最高459美元／噸CO2e，平均是28美元／噸CO2e）。若以我國20家申報2019年CDP的製造業為例，約有10家企業實施內部碳定價，碳價水準也存在差異（詳見表一）。此外，大部分企業採用影子價格型態，只有一家企業採用內部碳費型態。易言之，碳價水準如何訂定，採用不同碳價型態的意義為何？降低碳風險是實施ICP的最重氣候效益之一，亦是連結企業氣候相關財務揭露的重要機制，然過去文獻較缺乏實證，本文將逐一探討。

碳價水準型態與訂定

碳價水準是內部碳定價機制的核心課題，亦是影響內部碳定價機制成敗的關鍵。內部碳定價常見的型態包括影子價格及內部碳費，並分別以損害成本法（damage cost approach）及減排成本法（mitigation cost approach）（或隱含價格法（implicit price approach））衡量，相關經濟意義說明如下。