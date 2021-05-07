落實永續與獲利雙贏的台達電子-專訪台達電子周志宏永續長

【文．編輯部】

以「環保、節能、愛地球」為經營理念的台達電子，堪稱臺灣永續模範生，無論是推行ESG（環境、社會、治理）、對接SDGs（聯合國永續發展目標）、導入TCFD（氣候變遷財務相關揭露），積極參與國際各項倡議，皆不落人後，永續作為一直走在產業尖端，會計研究發展基金會董事長暨會計研究月刊發行人王怡心教授日前專訪台達周志宏永續長，分享台達永續發展，一路走來的心得與挑戰。

Q:金管會黃天牧主委公開表示期許ESG要成為企業DNA，請您聊聊台達如何將ESG變成企業的DNA ？做到讓ESG與獲利的雙贏？

A：台達推動ESG永續作為，2015 年之後較為成熟，2017 年對接SDGs，經比對17 個目標，將重心放在七個目標：品質教育、可負擔能源、工業／創新基礎建設、永續城市、責任消費與生產、氣候行動、全球夥伴等，逐項展開，逐步落實。

台達的永續發展即是將經營策略與ESG方向結合，台達的經營使命是「環保、節能、愛地球」，致力於提供創新潔淨與節能的解決方案，創造更美好的明天，以此為核心引領台達的業務發展與企業永續。台達集團創辦人鄭崇華所言：「在我一生經營企業的體驗中，時常會想到企業的存在價值，雖然企業要有利潤才能發展，但更重要的是，時常不忘記如何運用該企業的專長及能力，同時對社會有所貢獻。」台達目前的發展重心：儲能設備、電動車與充電、綠建築，與環保節能的方向一致，2019 年台達全球總營收達90.6 億美元，顯見推動ESG永續與企業獲利，是可以雙贏的。

推動ESG，要有人、方法和組織，台達於2015 年設立永續委員會，是臺灣最早成立永續委員會的企業，由創辦人擔任榮譽主席，董事長擔任主席，所有高階主管擔任委員，下有永續發展辦公室與各專案小組，形成有力智庫，從環境、社會、治理三面向，協助推動專案計劃來落實ESG。台達從高階支持ESG，透過內部傳播與外部傳播管道，推廣ESG，讓ESG自然而然內化成為台達DNA。

台達參加許多ESG外部評比，包括道瓊永續指數（DJSI）評選，在2020年已連續三年獲得產業領導者（Industry Leader），並連續十年入選道瓊永續指數「世界指數」（DJSI World）， 及連續八年入選「新興市場指數」（DJSI-Emerging Markets）。對台達而言，參加國際評比的價值，並不是為了得獎，而是藉由參與評比的過程，來進行自我評鑑，透過檢討與學習，自我精進，規劃出更完善的永續策略。

Q：鄭崇華創辦人提倡的建構資訊化的能源管理系統（Energy ManagementSystem；EMS），量化能源的使用狀況。藉由數據化的管理，達到節能目標。請談談這五年的具體實績案例？

A：在環保節能上， 台達長期關注氣候變遷， 積極參與國際各項倡議， 於2015 年簽署We Mean Business， 承諾企業自主減碳（SBT）、揭露氣候相關資訊（TCFD）、參與氣候政策；2017 年通過SBT科學化減碳目標， 承諾2025 的碳密集度相較2014 下降56.5％，在全體員工努力之下，台達連續三年皆達成階段性減碳目標；2018 年加入氣候組織（The Climate Group）發起的國際電動車EV100倡議，承諾普設充電樁、公司車轉型電動車、提供員工客戶使用電動運具之誘因，2019 年已達成臺灣地區100％設置電動車充電樁；今（2021）年更加入全球再生能源倡議組識 RE100，承諾台達全球所有據點，將於2030 年達成100％ 使用再生能源及碳中和的總目標，成為臺灣高科技製造業中，首家承諾於2030 年達到RE100 目標的企業。