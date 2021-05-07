就是要給你便捷 與時俱進的稅務報繳-專訪財政部李慶華次長

【文．莊蕎安】

報稅月份即將來臨，財政部今（民國110）年新推出手機報稅，報繳稅將越來越便利。隨著科技進步，報稅從早期的紙本，進階到網路化、雲端化與行動化，稅務報繳亦與時俱進。會計研究月刊編輯部特別專訪財政部李慶華次長，談及稅務報繳隨著科技進化的歷程，以下為會計研究月刊編輯部提問，李慶華次長回答。

從網路化到雲端化 再到行動化

Q：金財政部推動告校稅目申報、繳納的便民服務，歷經了哪些重要的里程碑？

A：稅捐之稽徵，除應重視稅捐核課之合法性及公平性，對於民眾履行申報、繳稅義務之方便性、稽徵機關處理稅款徵收業務之即時性與正確性，亦為重要課題。為因應資訊科技發展及電子化政府之推動，財政部透過報稅流程再造、跨單位資訊整合、服務整合、資訊自動化傳遞功能及導入社會資源等，持續規劃精進各項作業，希望藉由便利申報繳稅的環境，提高民眾合法納稅的意願，也提升稽徵機關行政效率。因此財政部推動的歷程，可大致分為推動電子申報、提供多元繳稅措施，以及綜合所得稅便民申報等面向。

電子化申報

其中電子申報的部分，配合行政院推動「電子化網路化政府」，以達成政府便民服務及節能減碳政策目標，財政部自86年10月報奉行政院核可，開始推動辦理「電子申報繳稅整體資訊作業」，發展里程碑如表一。自電子申報繳稅作業推動以來，營利事業所得稅的網路申報已達100%， 綜合所得稅網路申報件數也占自行申報件數9成，營業稅、貨物稅、菸酒稅、證券交易稅及期貨交易稅等網路申報比率，均達97%以上，後續將持續規劃提升網路申報的服務品質。

多元繳稅管道

早期民眾繳納稅款，僅能持繳款書至代收稅款金融機構營業時間內臨櫃繳納，受限於代收稅款金融機構地點、時間及作業方式，繳稅流程冗長，耗費人力及成本。隨著資訊科技發展，財政部洽商各稅捐稽徵機關、金融業者等，陸續推動多元繳稅管道，提供民眾自行選擇最便利方式繳納稅款。

財政部統計，稅納稅義務人使用電子化工具或透過網路繳稅的件數逐年成長，由105年度1,889.6萬件至109年度已達2,204.4萬件；占全部繳納件數比率由105年度48%至109年度成長至53%。

綜所稅便民措施

我國個人所得稅採納稅義務人自動申報制，由於每年5月繳稅一次，民眾常因不諳稅法及申報程序，或未將所得及扣除額等資料蒐集齊全，或不知如何選擇最有利之申報方式，或擔心計算錯誤多繳稅或漏報所得遭罰，而將辦理所得稅結算申報視為繁瑣耗時之事。為了讓民眾每年5月能以最便捷方式完成申報，財政部逐步將資通訊科技運用於綜所稅申報服務，今（110）年更新增手機報稅及行動電話認證措施。財政部歷年推動綜所稅便民措施之成效。