審視COVID-19疫情下的網路威脅

【文．沈大白、黃 追】

今（2021）年2 月9 日國內多家媒體報導同一新聞指出，有駭客入侵佛羅里達州坦帕市（Tampa）西北方約27 公里處，人口僅約15,000 之歐斯馬鎮（Oldsmar）的供水處理設施。該鎮供水處理廠電腦操作員於2 月5日下午發現有人從遠端登入，意圖操控廠內的控制裝置。駭客先駭入職員電腦，進而取得軟體使用權限，並意圖將氫氧化鈉添加量從原本安全的百萬分之100（100ppm），提高100 倍至百萬分之11,100（11,100ppm）。

供水系統在任何地方皆是重要基礎設施的一部分，若有駭客想對相關設施下手，將可能成為對公共安全潛在重大風險，亦即供水系統可能成為駭客攻擊的目標，而駭客行為猶如病毒般可怕，傷人於無形，此案是一重大警訊。

比爾‧ 蓋茲（Bill Gates） 曾在2015年預言全球將爆發傳染病大流行，此一預言在去（2020）年不幸成真。另，他在今年2 月接受YouTube 科學教育頻道「Veritasium」訪談，於回答問題時提出警示，表示在新冠肺炎（COVID-19）疫情全球大流行過後，未來將面臨氣候變遷（Climate change）及生物恐怖主義（Bio-terrorism）的威脅，他同時強調兩者所帶來的影響程度，甚至可能超過疫情。

據比爾‧ 蓋茲預測表示， 氣候變遷將導致每年死亡人數超過COVID-19，並指另一個威脅來自生物恐怖主義，意旨想造成傷害的人可能會製造一種病毒；這意味著發生此一情況的成本及機率，比自然所造成的流行病高得多。他同時指出，人類不可能阻止未來疫情發生，但也強調人類可以加強準備程度，如此便不會造成如今日的死亡人數，人為恐怖行為亦如是。而在疫情下，前揭駭客行為更是時有所見，特別是居家／異地辦公的工作模式，被駭客利用成新攻擊機會。本文藉由國際相關調查結果，說明疫情下潛在之網路資安風險。

網路威脅成企業營運重大隱憂

資誠聯合會計師事務所於今年3 月11日發布《第24 屆全球企業領袖調查報告》（PwC’s 2 4 t h Annua l Globa l CEO Survey），調查報告顯示，全球CEO認為其所面臨最大威脅是「傳染病和其他健康危機」（Pandemics and health crises）（52 ％），這與現實社會遭受COVID-19 影響程度相符。

是項調查亦顯示，「網路威脅」（Cyber threats）躍升為第二大挑戰（47％），顯著高於去年調查結果（當時為33％），這應與業界積極朝向數位轉型、再加以去年各國資安事件頻傳（如勒索軟體攻擊）有關，亦使得資安議題之網路威脅已成CEO須正視的新挑戰，特別是北美和西歐地區的CEO，渠等認為網路威脅對企業經營之影響，甚至比疫情更嚴重。

AI擬聲詐騙 網路資安問題名列前茅

時間拉回2019 年3 月，歐洲發生首次利用AI變聲之語音詐騙事件，當時有駭客使用AI技術，模仿德國某能源母公司CEO的聲音，要求英國子公司CEO須在一個小時之內轉帳22 萬歐元（約合新臺幣770 萬元）代替母公司墊付匈牙利供應商款項，逾期將有違約金發生。子公司CEO聽那聲音像極母公司CEO的聲音，且又有時間限制，在不疑有他且未經求證下匯出款項。

駭客前後來電三次， 於22 萬歐元轉出後， 第二次來電時再次冒充母公司CEO表示，母公司已轉移資金償還子公司，另在當天稍晚會再進行第三次電話會議，並要求第二次代墊付款。由於償還之資金未如預期到位，且第三次電話是來自奧地利的電話號碼，引起該子公司相關人員疑心，也未再轉付第二筆款項。對此一案例，有網路犯罪專家認為是駭客攻擊中，利用AI偽冒技術之不尋常案例。