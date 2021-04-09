Po文洩個資、討公道踩刑責紅線

【文．楊舜麟】

弟弟因哥哥欠錢不還，將記載有哥哥姓名、出生年月日、身分證統一編號、住址等個人資料之土地登記謄本、聲請本票裁定強制執行狀、家事起訴狀、民事聲請假扣押狀等，刊登於其個人facebook。後遭法院以違反個人資料保護法（以下簡稱個資法）第41 條，判處有期徒刑3 個月。

另有黃姓男子因前妻積欠其債務未還，並誤認該欠款與前妻後來的再婚對象（張姓男子）有關，所以，公開張貼張姓男子的身分證反面照片（ 有記載父、母、配偶、役別、出生地及地址等個人資料之訊息），並留言「各位被他騙錢的人，這是她現在跟她先生住家，她先生叫張OO。目前人都避之不見面，希望有人可以找得到他們，叫他們出面還錢。」然而。法院卻認為黃姓男子不成立個資法第41 條的犯罪，因而判決無罪。

何以相同的個人資料非法利用行為，一個有罪、一個無罪，而直覺上更嚴重的公布他人身份證照片，卻不成立個資法的犯罪，問題究竟是出在哪裡？

個資法的刑責規定

個資法第41 條規定，意圖為自己或第三人不法之利益或損害他人之利益，而違反同法第6 條第1 項、第15 條、第16 條、第19 條、第20 條第1 項規定，或中央目的事業主管機關依第21 條限制國際傳輸之命令或處分，足生損害於他人者，處5 年以下有期徒刑，得併科新臺幣100 萬元以下罰金。

在facebook 或其他社群媒體，公開與之有感情或金錢糾紛的對方姓名、住址或生日，已經屬於未得到被害人同意，且逾越蒐集之特定目的範圍內的個人資料非法利用行為，違反個資法第20 條第1 項規定。

然而，被告往往會辯解，自己僅係單純抒發情感討拍、訴諸網友公評，避免有人再受渣男／渣女的傷害，或是用以使對方出面處理債務問題，被告沒有因此得利，也不是為了損害對方的財產上利益而為。所以，主觀上並沒有為自己之不法利益或損害他人之利益的意圖存在。

因此，個資法第41 條的意圖為自己或第三人不法之「利益」或損害他人之「利益」，究竟意思為何？是否僅限於「財產上的利益」，還是也包含人格權（如隱私權、名譽權等）等「非財產上之利益」？

法院實務上見解不一

對此條文的解釋，法院在實務上見解並不一致，論者分析係因法院對於此條文的立法模式，也就是「意圖營利」與「意圖為自己或第三人不法之利益或損害他人之利益」的改變，有不同詮釋所造成。

該條規定在民國104年12月30日修法時，將原本的第1 項「違反第6 條第1 項、第15 條、第16 條、第19 條、第20 條第1 項規定，或中央目的事業主管機關依第21 條限制國際傳輸之命令或處分，足生損害於他人者，處二年以下有期徒刑、拘役或科或併科新臺幣20 萬元以下罰金」； 第2 項規定：「意圖營利犯前項之罪者，處五年以下有期徒刑，得併科新臺幣1 百萬元以下罰金」，合併規定為：「意圖為自己或第三人不法之利益或損害他人之利益，而違反第6 條第1 項?」。