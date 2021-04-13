110 年所得稅申報實務攻略

【文．游雅絜】

報稅季來臨， 去（民國109）年度營利所得稅及個人綜合所得稅之申報，受新冠肺炎（COVID-19） 疫情影響，政府推出多項疫情因應措施， 與當年度所得稅之申報有關者，包含依嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困特別條例（下稱紓困條例）規定取自政府之補貼，可免徵所得稅，企業支付員工防疫隔離假之薪資費用可以加倍減除。另為減輕納稅之資金壓力，企業109年度第1 季虧損得換算上半年估計虧損，列為107 年度未分配盈餘減除項目，及放寬申請延期或分期繳納稅捐條件等，以協助納稅義務人度過疫情難關。

109 年度所得稅之申報，尚須留意多項法規增修規範，包含一次性移轉訂價調整、移轉訂價查核準則修正、個人基本生活費提高， 及適用舊制房屋之財政部部頒標準提高等，以下就報稅適用重要法規變動， 分類整理並提出注意事項， 作為企業及個人今（110）年申報所得稅之參考。

營利事業所得稅

疫情補貼所得免稅

相關必要成本費用得核實認列

依據紓困條例規定，受COVID-19 影響而依紓困條例、傳染病防治法第53 條或其他法律規定，自政府領取之補貼、補助、津貼、獎勵及補償， 免納所得稅。財政部以109 年11 月25 日解釋令說明，前列各項政府補助在取得年度，列為免稅收入；且這些免稅收入之必要成本及相關費用，得核實認列，無須個別歸屬或分攤於該免稅收入。

營利事業如有經中央目的事業主管機關依紓困振興或補償紓困辦法，提供紓困相關措施者，或是短期間內營業收入驟減者（例如自109 年1 月起任連續2 個月，其平均營業額較108 年12 月以前六個月或前一年同期平均營業額，減少達15％），經核准延期或分期繳納者， 於辦理營利事業所得稅結算申報時， 視為如期繳清稅款，惟延期或分期繳納之任何一期應納稅款未如期繳納者，稽徵機關將發單通知限於十日內一次全部繳清，逾期仍未繳納者，會被移送強制執行。提醒讀者，如果申報時為經會計師查核簽證之案件，嗣後未如期繳納，會被列為普通申報案件處理，將會影響日後虧損扣抵之適用。

防疫隔離假薪資加倍減除

並不得重覆適用租稅優惠

符合紓困條例第4 條及「嚴重特殊傳染性肺炎員工防疫隔離假薪資費用加倍減除辦法」規定，給付員工防疫請假期間之薪資，得就該給付薪資金額加倍減除。提醒企業注意文件之保存，申請適用該加倍減除租稅優惠者，應檢附防疫隔離假之假單、請假記錄、薪資證明、薪資計算明細表、隔離或檢疫通知書等證明文件，於申報時， 應該填寫A10-1頁之「減免稅額通報單」以及A31頁「嚴重特殊傳染性肺炎員工防疫隔離假薪資費用加倍減除申報明細表」。

A公司之員工甲君月薪總額60,000元，於109年4月1日至4 月14 日經衛生主管機關認定應接受居家隔離。