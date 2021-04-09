科技＋新創＋社會責任 社會創新影響力不打烊

【文．張書瑋】

隨著全球經濟高度發展所衍生之各種失衡現象，為有效解決社會及環境相關問題，社會創新（Social Innovation） 逐漸受到重視。行政院推動「社會創新行動方案」，透過科技創新的力量，嘗試找出解決社會問題的新途徑。會計研究發展基金會、會計研究月刊日前舉辦「2021科技的力量×社會新創不打烊」研討會，從「區塊鏈應用於社會創新經營」、「數位人才、科技與社會創新」、「新創企業的經營管理」三大主題切入，「科技」力量，「新創」業者與「社會責任」議題，三股勢力結合，究竟會激撞出什麼樣的花火？以下為本場研討會整理報導。

創意與科技

翻轉商業模式態樣

會計研究發展基金會王怡心董事長於開場致詞提到，繼續經營是會計基礎假設之一，參考審計準則公報第61號「繼續經營」，意指假設企業正常的營運活動能永續持續下去，也就是在未來一年內，不會倒閉仍繼續存在。當紅的影音串流平台Netflix為何能撂倒昔日的影視巨頭百視達，搖身一變成為全球串流影音之王，百視達敗因即是未能跟著時代改變，而做出因應。隨著科技發展、氣候變遷、新冠疫情衍生的風險，許多的不確定性可能帶來變化，每個組織，即使是新創、社創業者都必須與時俱進，朝向永續經營，才不會被時代淘汰或被取代。

科技變遷讓社會新創更加蓬勃開展，立法院費鴻泰立法委員致詞表示，舉例來說，UBER本身沒有一輛車，但卻成為世界上最大的運輸業者；airbnb亦如是，本身沒擁有旅館，仍可成為旅館業的巨擘。這些具有代表性的新創業者能崛起，靠得是創新點子加上當前科技應用，瞄準了市場的變化，成功翻轉商業模式的態樣。目前各國亦紛紛給予新創扶植，科技與新創勢將成為日後發展的主流。而我國公司法於2018年修訂，將企業社會責任正式入法，明訂公司經營業務，應遵守法令及商業倫理規範，得採行增進公共利益之行為，以善盡其社會責任。也就是說，企業除了營利為目標外，也應該善盡社會責任。如今，科技、新創與社會責任三者匯流，共同努力朝向一個新的境界，別具意義。費鴻泰也強調，未來是屬於大家的，尤其是年輕世代更應了解與認同社會責任的理念、服務與產品，擴大社會創新的影響力。

臺灣集中保管結算所林修銘董事長致詞也認同，科技與新創之結合得以產生新型態商業模式，進而協助解決社會問題，創造永續的環境。為落實股東行動主義，集保中心建置電子投票平台（股東e票通），並鼓勵股東以電子投票方式行使表決權，目前電子投票股數占出席股數比率已達55％，即是科技與時代進步下所推動的創新。資本市場對臺灣經濟發展有重要的貢獻，近年來企業社會責任（CSR）、環境、社會、治理（ESG）、責任投資等永續性議題，也成為公司治理關注的重大面向。其中，全球ESG相關基金規模快速增加，臺灣也正在趕上，配合金管會「公司治理3.0藍圖」，集保中心推出「投資人關係整合平台」（IR Platform），提供與國際四大ESG研究機構合作編製受評企業ESG評分資訊之服務，協助投資人了解企業ESG的相關表現，以利投資決策；同時也能促進企業ESG的作為，持續推動永續治理。

Part I 區塊鏈應用於社會創新經營

全世界發展區塊鏈（Blockchain）應用非常蓬勃，新興創新科技不斷出現，發展也愈來愈快速，臺灣區塊鏈大聯盟陳美伶總召集人提到，不久前我們談虛擬貨幣、智能合約，近來區塊鏈與藝術產業之間出現了「不可替代代幣」（Non-fungible token；NFT）數位資產，藝術作品可透過區塊鏈認證並且貨幣化，顯見區塊鏈技術與特性可創造出另一個全新的產業。臺灣的軟硬體實力堅強，年輕世代也都非常勇於挑戰，面對區塊鏈的快速發展，如何讓鏈圈與幣圈同步邁進，會是臺灣下一步思考的重點。

氣候變遷的影響，讓臺灣企業於製造端推行「碳中和」（Carbon Neutral），減少碳排放等措施，消費端的民眾也開始接受與重視這類綠色產品的選購。臺灣尚有人口高齡化及少子化問題，國發會推動「地方創生」，即是希望帶動地方產業活絡，號召人才回饋故鄉。社會發展脈絡皆有攸關，社會企業、社會創新等解決社會問題的概念，在這個世代逐漸聚合，是否進一步法制化—兼（共）益公司的討論也一直持續有。陳美伶認為，對年輕的創業家來說，科技創業不只是追求獲利，也應思考如何去兼顧社會責任，十分重要。回應本次研討會的主題，運用科技的力量，希望帶來社會創新不打烊，也就是說，社會創新現在就要開始做，未來也要持續做，絕對不能夠停止。