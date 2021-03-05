角色經濟、經紀與法律

【文．陳佑寰】

近年來，新興的產業發展趨勢是以無形資產為主，這些無形資產可能是知識、資料、演算法，甚至是虛構的角色。成功創新或轉型的企業，能將無形資產貨幣化並賺取收益，而即使無法資本化，或是於會計表冊完整評價呈現，也有潛力無窮的生財能力，不容忽視！

人們終於揮別受到新冠肺炎（COVID-19） 疫情籠罩而愁雲慘霧的去（2020） 年， 雖然還沒看到隧道的盡頭，但在苦悶的年代，所幸還是有各式活潑多樣的角色帶給人們小確幸！日本動漫《鬼滅之刃》掀起旋風，主角炭治郎殺鬼尋救妹妹禰豆子的故事感動人心，也帶動原著漫畫以及角色周邊商品的風潮。同時，去年也是哆啦A夢（Doraemon） 漫畫50 周年，麥當勞推出四款期間限定的DORAEMON愛作夢抱枕，優衣庫（Uniqlo）也推出聯名潮T，引起搶購熱潮；而精品名牌GUCCI 於今（2021）年歡度百歲生日之際，更與戴上金牛角的哆啦A夢，攜手推出聯名系列商品，帶來牛年新氣象！

企業希望取得知名角色授權來行銷自己的品牌商品，就是角色經濟的魔力。固然品牌企業會找娛樂業或運動業的明星來代言，但明星代言費價碼高，且可能會陷入醜聞或緋聞爭議，而影響品牌商譽，角色代言就相對安全多了。角色經濟發展需要奠基於角色的法律保護，進而透過角色經紀、授權交易及各種合作方案，來促進商品銷售。角色經濟也是一種生態圈，環環相扣、相輔相成，才能共存共榮。

角色總動員－角色經濟的商機

許多漫畫與動畫故事裡的角色不僅帶給人們歡樂，還可開發多樣角色商品，以及行銷各式品牌商品，促進更蓬勃的經濟活動。例如來自美國的米老鼠（Mickey Mouse）與來自日本的哆啦A夢其實年紀都不小了，到現在卻還是可以發現它們出現在各種商品，讓大朋友與小朋友都想擁有。貓鼠等小動物角色的可愛形象深植人心，而漫威打造出來的超級英雄－如鋼鐵人、美國隊長等也不惶多讓，這些英雄角色不僅讓電影大賣，周邊商品的銷售業績更是強強滾。

家喻戶曉的米老鼠出演的第一部動畫電影， 是迪士尼（Disney） 於1928 年推出的《汽船威利號》，而後迪士尼相繼推出多部舉世聞名的動畫電影如《白雪公主》、《獅子王》及《冰雪奇緣》等。值得一提的是，迪士尼的傳奇CEO羅伯特． 艾格（Robert Iger） 不僅在其任內相繼併購了皮克斯、漫威及盧卡斯影業等公司，囊括《玩具總動員》、《復仇者聯盟》及《星際大戰》等如史詩般的電影故事，以及各種知名角色如胡迪、巴斯光年、鋼鐵人、美國隊長、天行者及黑武士等的智慧財產權（Intellectual property；IP）， 還設立Disney+的OTT影視串流平台，可說是艾格生命中的一段奇幻歷險。這些角色不僅豐富了迪士尼樂園的遊樂設施，更替迪士尼創造角色經濟的生態系統，讓米老鼠等知名角色即使躺著睡覺，也能靠授權幫公司賺錢！

至於日系角色最為國人熟知的， 應該就是哆啦A夢與Hello Kitty 了。相對於哆啦A夢伴隨著好朋友大雄成長，Hello Kitty並沒有發展令人印象深刻的故事，但是光靠Hello Kitty 本身的可愛模樣，就征服全世界的少女心。近年來，同樣來自日本而在臺灣爆紅的卡娜赫拉小動物（Kanahei’s Small animals）到底是兔子還是貓咪，很多人也搞不太清楚，似乎只要可愛就好了。臺灣民眾長期以來受到美日流行文化的影響，對於美日知名角色如數家珍，而臺灣本土創作的角色雖然不少，但大多不夠有名，相對比較為大眾所知的，大概就是插畫家彎彎，與馬克筆下的光頭人及馬克等角色，因角色反映出職場工作的人生百態使大眾產生共鳴，而在Line 貼圖平台引發下載風潮，帶來周邊產品的商機。

角色的法律保護

角色經濟裡的各式授權與合作之商業模式，有賴於角色受到之著作權與商標權等法律保護，故品牌業者，特別是知名大廠，願意洽談商業開發方案，而不敢違法利用，以避免招致侵權的法律責任及損害品牌商譽。

角色於創作完成後即可受到著作權保護，另可取得商標保護，惟須向主管機關申請註冊，就商標與使用的商品類別予以登記。他人若未經授權而抄襲他人享有著作權或商標權的角色設計，例如網路時代興起的電商與直播常出現角色仿品，則會構成侵權，而須負擔民、刑事法律責任。此外，對物品的角色設計亦可申請註冊設計專利，而知名角色還可能構成公平交易法上所謂的著名表徵，他人若有混淆之利用或榨取權利人之努力成果，則可能構成不公平競爭。