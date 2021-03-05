企業綠電新布局 「用電大戶」 如何成為「綠電大戶」？

【文．陳文正、柯昀伶、王美齡】

爭論多時的「用電大戶條款」於今（2021）年上路，要求用電大戶使用的電力必須要有10％來自再生能源，從法遵深思綠電的布局，公司如何由裡而外轉型為綠電大戶？

經濟部能源局公告「一定契約容量以上之電力用戶應設置再生能源發電設備管理辦法」（以下簡稱新辦法），即俗稱的「用電大戶條款」，已於今（2021）年1月1日正式施行。新辦法上路再加上重視環保與企業社會責任的國際趨勢，對企業造成的直接或間接影響，值得企業深思。本文首先介紹此一辦法的內容與關鍵議題，並剖析對企業產生的影響，以及企業在綠電布局的因應思考。

「用電大戶條款」規範內容

新辦法規範對象為「一定契約容量以上之電力用戶」，即所謂「用電大戶」。用電大戶定義，是指與台電公司簽訂供電契約容量在5,000瓩以上的用戶，新辦法要求這些用電大戶使用的電力必須要有10％來自再生能源。因此契約容量的10％即為該用電大戶的「綠電義務容量」。據統計有506用戶，大約是300多家的企業，主要對象包含高耗電的石化、鋼鐵、半導體、電子等產業。若一個企業法人下有多個用戶單位，新辦法亦提供合併計算義務容量的彈性。此外，學校、醫院、政府機關、大眾交通運輸及火力發電廠，因屬社會工作服務業性質，而不在規範之列。

企業必須在2025年前滿足用電大戶的義務，若提早完成，享有義務容量扣減的「早鳥優惠」；在2023年完成，義務容量只需契約容量的8％、2024年為9％。滿足義務容量主要有幾種方式：自行設置再生能源設備、購買再生能源電力及憑證，或是設置儲能設備；若未能透過以上方式履行義務容量，就需要繳納代金。

1. 自行設置再生能源裝備：

常見方式是企業在自己的閒置土地或工廠屋頂裝置太陽光電設備，設備必須依主管機關規定進行發電設備登記或取得發電執照。在新辦法生效前，已經自行設置或是租借給他人設置，則可抵減義務容量，以20％為上限。舉例來說，一企業契約容量為5,000瓩，義務容量為500瓩（5,000 × 10％）；若有已設置或出租他人的義務容量，最高可抵減100瓩（500 × 20％）。

2. 購買綠電及憑證：

因法規規範為裝置容量，需換算成應購買電力的度數。對於不同類型的再生能源，依據其能源發電效率（容量因素），法規設定了不同的參數。企業的義務容量乘以不同的參數，即會得到應購買的電力度數，圖三詳列各項再生能源的售電量參數。舉例來說，一企業契約容量為5,000瓩，義務容量為500瓩。若選擇購買太陽光電（1,250度／瓩），須購買625,000度電（500 ×1,250）。

3. 設置儲能設備：

儲能設備設置容量為義務裝置容量，乘以最小供電數2小時，運轉期間發放電功率平均需有80％。設備的規格必須符合主管機關的要求，詳細規格要求尚待公告。