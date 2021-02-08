金融業不當行為風險之因應作為

【文．沈大白、黃 追】

我國最近數年仍陸續發生多家銀行行員、理專挪用客戶款項事件，甚至有業界資優生在同一年度內接連發生二起，引發監理機關高度重視。本文將對金融業不當行為之風險因應，介紹臺灣與國際標準制定組織及監理機關現況。

去（2020）年11月中旬又爆發本國銀行所屬理專十年內陸續挪用客戶款項近3億元舞弊事件，監理機關除對此表示深惡痛絕外，也強調不會等到今（2021）年第一季再檢視理專十誡執行情形，會及時就類似案件所衍生出來的個案或制度上問題做通盤檢討。

不當行為的代價是什麼？舉一個網壇不久前發生的事件為例。

網球起源於英國並風靡全球，每年有成千上萬場賽事，其中以四大公開賽為最，依舉辦時間先後分別是：澳洲網球公開賽、法國網球公開賽、溫布頓網球錦標賽，及美國網球公開賽。去（2020） 年第140 屆美國網球公開賽於8 月31 日至9 月13 日在紐約舉行，冠軍得主可獨享300 萬美元與積分2,000 分。本屆受新冠肺炎疫情影響，多位名將均未參賽，因此參賽的現任球王約克維奇（Novak Djokovic）被視為奪冠熱門人選。

在第七天賽程、進入第四輪賽事時，Djokovic 在首盤第11 局，因剛被破發，且以5：6 落後，一時控制不了情緒，將口袋的備用球隨手往左後方打出，卻直接命中女線審頸部，令女線審立即倒地。針對此一不當行為，裁判經討論後決議依賽會規定（危及場內人員安全）判定Djokovic 失格，且收回前三輪獎金（約16 萬美元）及比賽積分。另罰款1.75萬美元， 包括缺席賽後記者會罰款7,500 美元，以及將非比賽進行中的球，擊中線審罰款1 萬美元（根據比賽規則，此項違規罰款上限是2 萬美元）。

場景拉回金融圈，銀行業因業務內容既牽涉客戶財產，又影響金融安全與安定，因此屬特許行業，在各國無一例外，皆受高度監理。惟在外部監理規範（他律）與內部控管（自律）下，我國最近數年仍陸續發生多家銀行行員、理專挪用客戶款項事件，甚至有業界資優生在同一年度內接連發生二起，引發監理機關高度重視。

我國之理專十誡

依監理機關表示， 從2015年至去年7月初，有多家銀行因行員、理專挪用客戶款項等內部舞弊事件遭裁罰累計有21件，受罰金額達新臺幣1.3億元。此一情形對銀行業而言簡直不可思議，因銀行從業人員素質齊，又有嚴謹內部控管，如落實執行理應不易發生內部舞弊情事，此一現象亦引起監理機關高度重視。

為杜絕與防範內部舞弊事件發生，監理機關指定銀行公會研擬相關作業原則，供各銀行遵循。銀行公會於2019年5月23日訂定「銀行防範理財專員挪用客戶款項相關內控作業原則」（俗稱「理專十誡」），其後並考量建置案例分享機制實務所需，再於去年1月16日新增第三條第三項內容。

前揭內控作業原則，主要是透過強化人事管理制度、內部控制制度與牽制原則，及內部稽核制度等，避免再發生行員或理專違規行為，相關作為摘要如下。

一、人事管理制度：

1. 銀行招募新進人員須採行盡職調查程序。

2. 須定期或不定期瞭解理專之信用及財務狀況。

3. 於員工行為準則明定員工：（1）須秉持誠信原則招攬及服務；（2）不得代客保管存摺、印鑑或已簽章空白交易單據；（3）不得有擅自交易、不當招攬等行為。

4. 須建置理財專員輪調制度及休假期間查核機制。

作為摘要如下。

二、內部控制制度及牽制原則：

須依業務流程及內部牽制原則設定具體有效之控制點，落實內控機制，以避免理專發生不當行為，例如：（1）擅自為客戶辦理存提款、保單轉換等交易；（2）不當取得客戶網銀密碼代客交易；（3）與客戶私下資金往來；（4）銷售非經核准之金融商品；（5）自行製作對帳單等。