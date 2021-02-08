董事會的課題：疫情中翻轉的軸心

【文．莊蕎安】

新型冠狀病毒已肆虐全球一年的時間，直到今日全球持續奮戰疫情，而疫情也完全改變了我們的生活。俗話說：「危機就是轉機」，企業也持續面對疫情蔓延的挑戰，而董事會是引領企業決策的單位，必須掌握哪些趨勢，引導企業管理階層與工作團隊為企業加值？

疫情下迅速發展的科技

首先是科技。二十年前的SARS疫情促使企業對企業（B2B）、企業對客戶（B2C）線上購物平台的發展，COVID-19則引發了各行各業快速的更廣泛的數位化與自動化，使得科技運用不可或缺。臺灣利用資料連結、大數據分析等科技超前部署，使臺灣的防疫成果受到全球矚目。世界經濟論壇（World Economic Forum；WEF）整理出在因應疫情正快速發展並廣泛使用的科技趨勢，其中五項與企業息息相關：

■ 線上購物與機器人送貨：消費者迅速適應了無接觸商機的改變，根據BCG去年8月份的調查顯示，在疫情爆發的前幾個月裡，網路購物銷售額增加了39%，並且未來仍會持續增加，因為79%的顧客表示未來將更頻繁的透過網路購物。而線上購物需要健全且快速的物流系統，在美國、中國已有許多快遞公司與餐館除了推出非接觸式的快遞服務之外，更加速發展機器人送貨。

■ 電子非接觸式支付：非接觸式支付除了減少現金傳遞、社交距離過近的傳染疑慮之外，更使得線上購物、支付服務或公用事業費用時更加方便。在臺灣我們也見到行動支付已愈加普及，無論是超市或街邊攤販都可以使用。

■ 遠距工作：除了在臺灣大部分依然如常上下班之外，世界各國企業要求員工遠距工作已是常態。對企業來說，遠距工作成本已較過去低了許多，因為企業無須自費自行建置大型會議系統，目前就有許多企業開發軟體以供運用，無論是虛擬私人網路（VPN）、網路語音協議（VoIP）、虛擬會議室、雲端技術等協作工具，甚至還有面部識別技術讓人們出現在虛擬背景前，仍保有家庭隱私。

■ 機器人與無人化生產：疫情期間，機器人充分運用於醫療照護、自動化生產、在街道上運送貨品。在今年美國消費性電子產品線上展（CES）主軸之一，就是機器人走進終端應用，包括家庭健康照護、教育娛樂用途機器人。在產業應用方面，因疫情缺少人力的工廠，機器人可能是解方，也是未來生存與發展的最佳方式。傳統認為機器人會取代人類工作，使就業率下降，不過利用機器人取代便宜的勞力，反而可將產業留在當地國，更可以透過機器自動化增加生產力，改變員工組成的結構，使企業價值提升。

另一個型態的機器人－機器人流程自動化（RPA） 也是值得關注的主軸。根據另一個型態的機器人－機器人流程自動化（RPA） 也是值得關注的主軸。根據Gartner統計，今年全球RPA軟體廠商的收入可能達20億美元，以因應企業日益迫切提升流程品質、速度和生產力，還有降低成本的需求。

■ 5G與資訊通訊科技：上述所提到的所有科技應用，均需要依賴穩定、高速的網路傳輸，5G的採用將無法缺席，不過對企業來說，採用能夠兼容不同通訊技術的設備和提升網速的計畫，將會是一項挑戰。