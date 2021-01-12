2021年全球經濟及金融市場展望

【文．李沃牆】

去（2020）年初中國爆發新冠肺炎（COVID-19），不多時便演變為全球大流行的疫情，各國為防疫情擴散，紛紛採取封城、居家禁令等措施，以減少不必要的外出與旅行。但這些限制措施卻大幅降低原有的經濟活動，迫使許多企業不得不關門歇業、大量裁員，並導致失業人口迅速攀升、經濟衰退，其嚴重程度不僅高過2 0 0 8年金融海嘯，更直逼1929年經濟大蕭條慘狀，成為「經濟大蕭條2.0」（The Great Depression 2.0）。簡要分析其相關影響如下。

疫情下

各國經濟成長波動幅度大轉彎

美國經濟萎縮創73年以來最大幅度

美國身為全球最大的經濟體，也敵不過疫情的衝擊，去年第1季GDP成長衰退5 % ， 第2 季疫情影響發酵， 經濟萎縮31.4%，創下73年以來最大幅度，但第3季展開大反彈，經濟成長為7.4%、折合年率33.1%。

中國首次出現季成長負值

中國去年第1季經濟成長衰退6.8%，是1992年開始公布季度經濟成長數據以來最低數值，也是首次出現季成長為負值，而第2季季成長率為3.2%，開始轉為正值，第3季年增率4.9%，但較預期中的5.5%要來得低，全年正成長應無疑慮。

日本出現最大經濟萎縮幅度

日本去年第1季經濟成長萎縮2.2%，第2季受疫情影響，季減7.8%，年萎縮27.8%，創下自1955年有數據紀錄以來，最大經濟萎縮幅度，甚至高於2008年金融海嘯年萎縮18%的紀錄，也是連續3個季度出現負成長。雖然第3季經濟成長年增率為21.4%，呈現反彈，然全年度經濟成長應不樂觀。

去年底，部分國家已開始施打疫苗，今（2021）年疫情預期將有效獲得控制；再加上去年低基期下，全球經濟有望出現明顯復甦態勢，金融市場在經濟復甦及企業獲利漸增下，預期仍會有不錯的表現。

國際主要機構調升經濟成長率預測

世界銀行（World Bank）於去年6月8日發布第6期《全球經濟展望》表示，疫情可能使全球經濟陷入二戰以來最嚴重的衰退，去年全球經濟預計收縮5.2%，但預計今年上調至4.2%，其中中國預測值為6.9%，仍是主要國家中最高。經濟合作暨發展組織（OECD）於去年9月16日發表研究報告，預估去年全球經濟成長將萎縮4.5%，今年則增長5%。國際貨幣基金（IMF）於去年10月13日所發布的《世界經濟展望報告》，鑒於部分先進國家與中國經濟復甦優於預期，因此將經濟復甦優於預期，因此將去年全球經濟成長估值上調到-4.4%，但今年上升至為樂觀。

美國經濟復甦之路仍有陰霾

去年拜登（Joe Biden）確定當選美國總統後，即宣布將推動新的基礎建設及能源政策，再加上疫苗研發捷報並開始施打，市場看法普遍樂觀。拜登並已任命在前總統歐巴馬任內（2014至2018年）擔任聯準會（Fed）主席的葉倫（Janet Yellen），出任財政部長，其首要任務就是振興經濟及提升就業水準。但此樂觀情況並不代表美國經濟已確定走向復甦之途，一、 截至去年底至今，美國疫情嚴重，確診人數尚不斷創新高，疫情尚未獲得明顯控制；全民注射疫苗，也需一段時日，在此空窗期仍會衝擊消費，影響今年上半年經濟成長。