ESG企業永續報告書 準備好了嗎

【文．張書瑋】

臺灣的新冠肺炎疫情控制穩定，卻在不久前迎來新的本土性疫情破口，加上英國變種病毒擴散入臺，一時之間國人對疫情捲土重來的焦慮感再度湧現，在自然界的反撲面前，人類何其渺小與無能為力，又再次被印證。疫情帶來全球鉅變與停滯，未來人類與自然之間、個人、企業與社會之間如何永續共生共存，勢將被重新定義。

從CSR到ESG

企業永續議題大爆發

根據世界企業永續發展協會（WBCSD）定義，「企業社會責任是企業承諾持續遵守道德規範，為經濟發展做出貢獻，並且改善員工及其家庭、當地整體社區、社會的生活品質。」

企業社會責任（CSR）概念來自於1980年代工業時期，當時先進國家的工業及商業發展到達一定的經濟成熟度，邁入全球化的腳步讓人們與企業開始正視與反思貧窮、環境污染、勞工保護、氣候變遷、能資源耗費等問題，一股CSR世界潮流，漸漸蔓延出去。1970年代，古典經濟學派主張，企業唯一的社會責任就是取得股東最大利益（潤），時至今日，企業之於社會的意義不再只有最佳獲利一途。如今的CSR，泛指將環境、社會與公司治理（ESG）納入公司營運策略或投資決策之考量；換句話說，企業在創造利潤、對股東最佳利益負責的同時，尚須承擔對員工、社會和環境的責任。

聯合國在2004年發布《WHO CARES WINS》報告，首次提到ESG一詞，該報告是由20家金融機構共同研究，提出將ESG指標整合到資產管理、證券經紀服務等領域之指導方針與建議，意味著對ESG有心者布局者，方能搶得投資先機。2015年，聯合國「永續性證券交易所」（SSE）推出指引（Model Guidance on Reporting ESG Information to Investors），陳述ESG資訊的重要性、揭露永續性資訊應注意重點，以及彙整各會員交易所對ESG資訊揭露之現行指引，作為促進上市公司揭露ESG資訊之參考（註2）。ESG發展來到去年（2020），隨著疫情「綠天鵝」帶來的覺醒，促使各種ESG主題大爆發，企業永續不再只是一句口號，ESG將引領資本市場進入一個新的轉折點。

公司治理3.0

永續報告書升級

有鑑於我國在2013年發生黑心油等食安風暴，衝擊民生消費及國人健康，金融監督管理委員會要求自2015年起，分階段強制上市櫃公司應編製與公告CSR報告書之規範與措施。經臺灣證券交易所統計，截至去年10月，已於公開資訊觀測站申報2019年度CSR報告書之上市公司共計368家，上櫃公司共計118家，總計486家。又依循全球永續性報告協會之永續性報導準則（GRI Sustainability Reporting Standards；GRI）編製CSR報告之公司為225家大型上市公司，業涵蓋上市公司總市值之八成。