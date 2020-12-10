二親等內資金往來 贈與或借貸如何判斷？

【文．徐俊賢、莊蕎安】

二親等內親屬間的資金往來，如果被稅局查獲時，如何主張為借貸？稅局如何判斷資金往來是借貸或贈與？高房價的今日，親屬提供資金協助買房是相當常見的情形，然而錢要怎麼給，才不會被課徵贈與稅，參考財政部高雄市國稅局之相關查核原則、賦稅署新聞稿，稅局認定時將以資金是否具明確的借款原因與必要用途，借款人是否有足夠償債能力，是否依一般利率水準支付利息或已歸還資金等情形綜合考量。

稅局查證方向

親屬間的資金往來，隨著關係的親疏遠近有所分別－親屬關係越近的，越有可能是以借貸為形式的贈與。對此，「財政部高雄市國稅局對『二親等以內親屬間之資金往來，究為贈與、借貸或分散利息所得等關係』之查核認剔參考原則」，羅列稅局查證方向，以核認資金流程是否確實為借貸關係：

1. 有借款原因且有必要的用途。

2. 借款人的職業與其所得，是否具有還款能力。

3. 資金借貸的償還期限合理可期或查獲前已部分歸還，或有按期依一般利率水準支付利息。

4. 其他具體事證。

上述四項情形並非構成借貸關係的要件，稅局在查核時可能視不只一項以上的情形而定。例如，如果資金移轉後即被稅局查獲，可能視資金償還期限是否可以期待；如果資金移轉過了一段時間才被查獲，稅局可能會以是否已部分還款，或按一般利率付息據以判斷。上述第4點所述之其他具體事證，例如法院公證文件、借貸合約、設定抵押等，但部分文件較易安排取得，因此文件可能並非稅局判斷的要件。同時，上述參考原則也不一定僅適用於二親等內的資金往來，依法其他親屬關係間的資金移轉亦可能據以判斷是否為贈與行為。

賦稅署也曾經於回答民眾提問時提及，父母以借款名義，將資金移轉給子女，屬於二親等內的資金往來，若欲主張資金移轉確實為借貸，同樣是以上述四項情形為查核方向，賦稅署也提及，即使父母保留借款憑證供查核，但子女沒有還款付息的能力，也是會被認定為贈與，由此可見，相關文件佐證並非稅局核認的要件。

舉例來說，孫子甲君年所得約60 萬元，向高齡90 歲的外公借款3,000 萬元，借款目的為購屋，借款契約經公證人公證，內容載明待甲結婚該年起分10 年還款。遭稅局查核時，甲君尚未買房、結婚、還款付息，依上述高雄國稅局所列四點查核方向、賦稅署說明，即使具備形式條件（經公證人公證之借款契約），稅局仍可能根據甲君之職業、綜合所得稅報稅資料判斷甲君難以於10 年內還清3,000 萬元，且尚未有任何還款或支付利息等情形，認定此資金移轉為贈與。

贈與撤銷或是二次贈與

如果資金移轉後發現規劃錯誤，在稅局查獲前即回轉至原帳戶，將會被稅局認定為贈與撤銷，抑或是二次贈與？民法第408 條規定，「贈與物之權利未移轉前，贈與人得撤銷其贈與。其一部分已移轉者，得就其未移轉之部分撤銷之。」就以資金而言， 財政部72 年及91年函釋提及，父母贈與子女之定期存款、現金存款，在稅局查獲前轉回，可免計入贈與總額課稅。不過，不同贈與標的之不可撤回贈與的時點（也就是權利移轉之日）不同，以不動產而言，是以過戶日為贈與不可撤回時點；以股票而言，雖然民法第408 條所述之所有權移轉之日應為交付日，或是公司法所述之背書轉讓日，但實務因公司股務需要，也會有股票過戶日，稅局為了便於掌握，因此多以過戶日為不可撤回贈與之時點。也因此，財政部於80年函釋中提及，如果股票贈與後也繳清贈與稅，在股票過戶前解除贈與，也是可以退回贈與稅。