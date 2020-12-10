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2021上路租稅新制及相關注意事項提醒

聯合新聞網 / 會計研究月刊

【文．楊建華、張啟晉、陳麒羽】

今（109）年即將進入尾聲，為幫助讀者了解新年度即將實施之稅制變動，本文彙整說明多項明（110）年即將／可能上路之重要租稅新制，供讀者進行準備與參考。

營利事業所得稅

營所稅稅率今年度起按20%稅率課稅

107年財政部推動的所得稅制優化方案，營利事業所得稅（以下稱營所稅）稅率由17%調升至20%。然課稅所得額超過新臺幣（以下同）12萬元未逾50萬元之營利事業，營所稅適用稅率採取三年漸進式調高，107年度稅率為18%、去（108）年度稅率為19%，今年度起按20%稅率課稅。提醒納稅義務人於明年5月申報營利事業今年度營所稅時，將全面適用營所稅稅率20%。

會計準則變動調整保留盈餘之淨增加數

注意更正時限

財政部於今年1月發布函令規定，自107年度起公司若因會計準則版本變動等情事，而產生期初保留盈餘「淨增加數／淨減少數」，須計入未分配盈餘申報。惟考量新冠肺炎疫情衝擊，財政部嗣於今年5月發布函令核釋，公司於紓困條例（嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例）施行期間（今年1月15日至明年6月30日），自107年度期初保留盈餘淨增加數分配之股利或盈餘，得列為計算107年度未分配盈餘之減除項目，以減輕企業衝擊與增加其資金運用彈性。

提醒公司如有因會計準則變動產生107年度期初保留盈餘淨增加數且尚未全數分配予股東者，應留意適用時限，須在明年6月30日前分配予股東，方可向國稅局申請更正107年度未分配盈餘申報書之減除數，以退還溢繳稅款。

一次性移轉訂價調整規定

明年1月底前完成申請

過去實務上，一次性移轉訂價調整並無明確規定，因此跨國企業在臺子公司配合集團移轉訂價政策進行一次性調整時，若是涉及調低在臺營業利潤，往往因法令規範不明而易引起稅務爭議，甚至須事前向稅局申請個案核准後，才得以向下調整營業利潤，降低所得稅負擔。為反映交易經濟實質、確保關係企業利潤符合常規並負擔合理稅負，財政部核釋，自今年度起，國內營利事業從事受控交易，只要同時符合下列兩要件並依規定繳納相關稅捐（費）者，得於會計年度結束前進行一次性移轉訂價調整，可一併調整營利事業所得稅、關稅、營業稅以及貨物稅。

1. 所涉受控交易之參與人，事先就其交易條件及所有影響訂價之因素達成協議，且依協議調整之應收應付價款已計入財務會計帳載數。

2. 所涉受控交易之其他參與人，同時進行相對應調整。

提醒欲申請一次性移轉訂價調整之企業，於進口貨物通關申報時，應在進口報單填列關係人代碼、納稅辦法，並註記「辦理會計年度一次性移轉訂價作業」，向海關申請以繳納保證金方式先行驗放貨物。並留意須於會計年度結束後1個月內（如以曆年制公司舉例，是明年1月底前），檢送申請書及相關資料，向海關申請核定完稅價格，以完成一次性移轉訂價相關作業。

【完整內容請見《會計研究月刊》2020.12月號】

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