2020財經大事件票選TOP 10

【文．張書瑋】

古人常言每逢庚子年，往往會發生重大天災人禍或歷史轉折，足以撼動世界的大事件， 今（2020） 年似乎也沒有逃過「庚子魔咒」。1月一場突如其來的新冠肺炎（COVID-19）疫情重創全球，迄今仍無緩和的跡象，更別說諸如無情戰事、森林野火、致命洪水、暗潮洶湧的經貿戰、政治事件等苦難持續發生，許許多多人們被迫面臨分離，甚至是相互告別，即便是疫情尚受到控制，在臺灣的我們，今年應該也都特別不好過。

歲末年終的時節，回首過去一年，日前臺灣2020代表字大選，金管會主委黃天牧選了「安」字，因在充滿變數的年代，安定的局面得來不易，「安」對今年別具意義。確實，相較國外嚴重的疫情枷鎖、經濟活動停擺，臺灣整體的經濟狀況相對穩定，人民仍可保有正常的生活與適度的自由，實屬令人心「安」。

《會計研究月刊》在11月中進行了一場線上「2020 國內財經要聞TOP 10票選」活動，邀請讀者與我們一同回顧，今年國內發生哪些重要財經要聞、通過了哪些法令規定？疫情造成停滯，卻也讓人緩慢腳步重新思考，此時更需要正面迎向挑戰，好好送走今年，努力翻轉2021年！

財經大事件TOP 10弊案衝擊最大、金融政策關切度第二

本次票選調查統計回收線上有效問卷共213份，以性別來區分，女性回覆者占近七成（69.5%），男性回覆者占三成（30.5%）；年齡主要介於在31歲至60歲間， 並以41歲至50歲的回覆比例最高（72人）。本次活動主要發放對象為財會相關業界及學術界人士，問卷結果以女性比重為高，符合此領域工作的性別比認知；再者，年齡集中在中壯年期，顯示回覆者多有一定的學識或歷練，票選的結果應可符合實際期待。

票選調查主要有二道題目，問題1（Q1）計羅列了十五條今年已發生國內財經新聞的選項，由回覆者挑選出前十大重要新聞，第一名為「康友財報不實案 簽證會計師資格趨嚴、強化KY公司監理」，共獲最高票數156票，比例高達73.2%，足見此案撼動財會業界的程度。第一上市公司（KY公司）—康友在8月驚爆負責人淘空公司財務疑雲，公司高層紛紛落跑，股票被暫停交易，其簽證會計師也遭金管會勒令停業二年的重處，至今財報仍難產，明（2021）年恐將面臨下市，此案更延燒到立委涉入案外案，新聞熱度不減。昔日生技股王如今將淪為壁紙， 股友只能戲謔「昨日康友，今日街友」，投資人保護如何加重力道，證券市場監理如何記取教訓，乃本案後續發酵值得深思之處。

金管會主委黃天牧520新上任後，不斷端出的各項興利方案，獲得新聞票選第二名，再次肯定金管會推出的政策方向。問題2（Q2）進一步調查回覆者對金管會推出各項政策的影響高低，其中，認為「公司治理3.0－永續發展藍圖」影響最大，計有141票（占66.2%），顯見疫情下企業永續發展成為發燒議題，氣候變遷的因應與疫情後的經濟復甦，落實永續價值成為企業不得不正視的大趨勢所在。