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投資等級的ESG商品大觀

聯合新聞網 / 會計研究月刊

【文．黃正忠、林泉興、謝孟哲、林哲亘】

今（2020）年新冠肺炎（COVID-19）疫情重創全球經濟，疫情造成美國股市連續熔斷、供應鏈停擺、失業人口暴增、消費力下降、需投入防疫配套措施及紓困等之心力與成本難以估計，跨國企業紛紛下修其財務預測。

明晟（MSCI）指出，新冠肺炎是自2008年金融海嘯以來，檢驗全球資本市場及企業營運面對系統性風險承受度的最大考驗。晨星（Morningstar） 調查發現， 永續型基金今年第一季績效比傳統型基金， 更具回彈韌性和競爭力。貝萊德（BlackRock） 亦發現，在市場低迷時，傳統指數股票型基金（exchange-traded funds；ETF）因市場拋售資金不斷流失，然而，由於永續投資標的具有較佳風險控制和法遵標準，投資波動大幅降低，導致投資人對永續型ETF的需求穩定成長。

究竟ESG（ 環境、社會責任和公司治理）商品對投資人有什麼吸引力？臺灣市面上可歸類為ESG商品者包括哪些？投入於哪些主題？本文將透過初步分析就以上問題進行探究。

疫情後　鎖定投資等級的ESG商品

「投資等級（Investment Grade）」商品，係指由穆迪（Moody's）、標準普爾（Standard & Poor's；S&P）、惠譽國際（Fitch Rating）三家著名信用評等機構（Credit Rating Agencies；CRA） 評等信用風險為中等（Medium grade， 含BAA、BBB之評級） 或以上的投資商品。

由於ESG評比較佳的投資商品通常具有高韌性且低風險的財務體質，故以前述之投資等級定義為基礎，再整合考量ESG之篩選條件，即可作為未來面臨疫情及其他不可預期風險時之投資策略。

臺灣ESG商品類別以股票型為大宗

根據公開可查詢資訊， 分析臺灣資本市場主題與ESG相關之商品。截至今年8 月，市場上共有147 項商品， 依據ESG基金投資資產類別， 可略分為固定收益型、股票型、指數型、股債混合等幾種類別；其中， 股票型ESG商品為大宗（68%），其次為固定收益型債券（27%），至於指數型ETF 商品和股債混合型

商品則占比較小。

然而，ESG ETF在新冠肺炎疫情影響下的吸引力不容小覷，以下分別說明固定收益型、股票型、指數型商品在臺灣發行現況，並比較臺灣發行之商品與在臺灣銷售之海外發行ESG商品的差異。

1. 固定收益型ESG商品：

固定收益型商品係指以債券為主要投資標的，追求穩定收益為主的投資商品，目前臺灣受到最廣泛討論的即是「綠色債券」（至今累計已發行41 檔），係即發行人將募得資金運用於綠色投資計畫或相關放款融資工具，其投資計畫範圍包括氣候、環保、節能、減碳等。在臺灣，發行人所發行債券如依循櫃檯買賣中心「綠色債券作業要點」規定，取得綠債資格認可者，可歸類為綠色債券。依據證券櫃檯櫃買賣中心資料，截至今年7 月，臺灣綠債市場目前有37 檔綠債符合國際資本市場協會（ICMA） 訂定之綠色債券原則（GBP），發行總額合計已突破新臺幣（以下同）1,000 億元。發行人類別以國內銀行屬最大宗，其他包含國營事業單位、國外銀行，以及國內、外民營企業等。

【完整內容請見《會計研究月刊》2020.11月號】

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