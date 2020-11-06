何為審計品質指標 提昇會計師與治理單位的溝通

【文．莊蕎安】

我國公司治理的推展，已進入第三階段，從2003年行政院成立「改革公司治理專案小組」，提出「強化公司治理政策綱領暨行動方案」是公司治理1.0；2018年金融監督管理委員會（以下簡稱金管會）啟動「新版公司治理藍圖（2018~2020）」是公司治理2.0。今（2020）年9月初金管會發布「公司治理3.0 －永續發展藍圖」有五大主軸39項具體推動措施，我國公司治理將邁入下一個里程碑。

公司治理3.0五大措施之一「提高資訊透明度，促進永續經營」的具體措施中，為了提升上市櫃公司資訊揭露時效與品質，除了將推動上市櫃公司提早於75日內公告前一年度自結財報資訊與年報財報之外，擬推動審計品質指標（Audit Quality Indicators；AQI），鼓勵上市櫃公司審計委員會選任會計師事務所時，可參考事務所提供之AQI資訊，依據其推動時程，金管會可能於明（2021）年決定並發布AQI，並於2022年進一步訂定會計師及審計委員會指引。

量化審計品質

提升治理單位與會計師之溝通

什麼是AQI ？由於會計師查核財報的審計品質不容易觀察，為了將審計品質能夠具體衡量，因此有許多國際組織、國家主管機關著手研究將審計品質量化為指標－ AQI，無論是作為事務所內部管理審計品質，或是企業治理單位、主管機關等外部利害關係人參考之用。

依據我國證券交易法第14條之3及第14條之5規定，簽證會計師之委任、解任或報酬應經董事會及審計委員會通過，因此審計委員會負有會計師選任的責任。除了現實的公費考量外，審計委員會選任會計師的考量，不外乎會計師的獨立性、專業程度、產業知識、經驗與年資等，透過AQI將審計品質量化，或可提供審計委員會與會計師溝通方向，也提升溝通的品質和內容。

目前，大型事務所多已採用AQI作為內部審計品質管理之用。資誠聯合會計師事務所審計服務營運長梁華玲提及，以PwC為例，全球各聯盟所可依據九大面向訂定至少22項AQI，九大面向有五大項屬於整體事務所層級，四項屬於案件層級，各國還可以視需求再行增訂。有些AQI對我國事務所內部管理來說是可能是重要的，例如審計人員的流動率，但對歐美國家來說可能不是重要指標，因為歐美事務所的流動率普遍低於20%，而臺灣事務所流動率相對較高。不過，即使是流動率，也視層級而有不同的判讀意義，例如資深人員的流動率才是事務所內部真正需要控管的。

AQI目前以所內管理為主涵蓋層面廣

以事務所內部管理的角度來說，勤業眾信聯合會計師事務所專業實務會計師江美艷以Deloitte為例，Deloitte Global會檢查的AQI可分為五大類：

1.獎勵和表揚程度：對工作表現優良的同仁給予正向鼓勵和獎勵的程度，以提升同仁工作士氣。

2.如何優化客戶選擇：包括承接客戶的選擇、能執行足夠查核工作的時間及相對應的公費收入、客戶風險掌握程度等，以降低審計風險。