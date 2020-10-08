快訊

悲莫悲兮生別離：滾石與潘越雲、席慕容的〈生別離〉

日職／陳偉殷打擊練習登板 投51球最快147公里

聽新聞
test
0:00 / 0:00

歐盟法院對蘋果避稅案的初判概述

聯合新聞網 / 會計研究月刊

【文．黃士洲】

歐盟法院在今（2020）年7 月中對蘋果集團的愛爾蘭避稅爭議，初判歐盟競爭部敗訴，蘋果集團暫免補繳130 億歐元稅款。本案起因於歐盟競爭部主張愛爾蘭透過兩紙稅務核示的移轉訂價方式，將絕大多數利潤移轉至境外總部，構成不法的國家補助行為。然而歐盟法院認為歐盟競爭部未能善盡舉證責任，且當時（2004 至2013 年）蘋果的愛爾蘭分公司僅扮演著支援、邊緣性質的角色功能，也沒有承擔營運風險，所以稅務核示按照營運成本的固定比例作為分潤的配置指標，符合OECD移轉訂價指導準則。本案判決對企業分支單位與移轉訂價方法有詳盡分析與說理，值得跨國企業利潤配置依照功能與風險分配之參考。

蘋果避稅案背景概述

歐盟普通法院（EU General Court）在今年7 月15 日作出一審判決，撤銷歐盟執委會競爭部（類似我國公平會，以下簡稱歐盟競爭部）在2016 年命令蘋果集團應向愛爾蘭政府補繳130 億歐元的處分。

歐盟競爭部自2014 年6 月開始調查蘋果集團疑似利用愛爾蘭政府頒發給蘋果集團的兩紙稅務核示（tax rulings），連同不合常規的公司結構、契約安排，從1991 年起人為、大幅地減少了蘋果在愛爾蘭所應支付的所得稅額。歐盟競爭部指控，這兩紙愛爾蘭稅務核示就是讓蘋果在愛爾蘭兩家分公司的實質稅率從2003 年的1%， 跌到2014 年只剩下0.005%的元兇，此舉構成違反歐盟「國家補助禁止規則」（EU state aid rules）的選擇性稅負待遇，所以，蘋果集團須吐回2004~2013 年之間短付的稅額給愛爾蘭政府，合計高達130 億歐元並加計利息。

歐盟法院判決蘋果集團勝訴的訊息一出，不啻是對於歐盟競爭部近年來取締部分國家以優惠稅制、稅務核示吸引跨國集團投資、避稅的努力，嚴重打擊其士氣，衝擊效果不亞於先前星巴克（Starbuck） 與飛雅特（Fiat） 判決。本文簡述相關背景資訊，並摘要歐盟普通法院裁判蘋果勝訴的理由重點。

蘋果集團當時在歐洲的稅務架構

蘋果集團在愛爾蘭設有兩家公司，分別是Apple Sal e s International 與Apple Operations Europe（以下簡稱ASI與AOE），這兩家公司均為蘋果集團百分之百擁有，且由美國總部最終受控的公司，這兩家公司也與蘋果總公司簽署「成本分攤協議」，有權使用蘋果集團的智慧財產權，並在美洲之外的市場，從事銷售、製造蘋果品牌產品，同時也負擔美國總公司研發活動的成本。

【完整內容請見《會計研究月刊》2020.10月號】

相關新聞

房地合一後 重估、處分房地 之稅負會計處理

房地合一課徵所得稅之房地交易，所需繳納之土地增值稅應如何進行會計處理，會計研究發展基金會日前發布問答集指出，應列為所得稅費用，並進一步說明房地重估之相關會計處理。

歐盟法院對蘋果避稅案的初判概述

歐盟競爭部與蘋果集團的避稅案，歐盟法院於2020年7 月中初判歐盟競爭部敗訴，蘋果集團暫免補繳130億歐元稅款。此判決內容詳盡梳理企業分支單位與移轉訂價方法，值此美中貿易戰影響下跨國企業重塑集團價值鏈時，可作為功能與風險合理利潤配置之參考。

AASB對新冠肺炎之指引

國際審計及確信準則理事會（IAASB）日前針對新冠肺炎疫情，對會計估計及財務報表之核閱發布指引，提醒國際審計準則第540號（ISA540（revised））相關規範，與疫情對核閱程序之影響，讓查核人員執行審計工作及財報核閱時有所依循。

淘寶臺灣及愛奇藝被禁事件的省思

隨著愛奇藝、騰訊等大陸地區OTT 被禁後，淘寶臺灣也被要求於六個月內撤資或改正。本文探討嚴禁陸資OTT、陸資電商後，對產業生態圈發展、消費者權益的影響與對兩岸經貿發展的衝擊。

從創櫃板、群眾募資 再到STO期待又怕受傷害的新創板

金管會證期局剛舉辦60 周年局慶，證券市場悠悠一甲子歲月，歷經興與衰，也助我國資本市場體質走向健全。「新創板」提出，正反映時代變遷，各種新創事業的百家爭鳴，是時候開啟資本市場另一章，只是創新開放與監理風險的兩難，新的市場卻也令人期待又怕受傷害。

波瀾再起的SOGO條款

國內著名的SOGO經營權之爭纏訟近二十年，2018年公司法修正「SOGO條款」，明定偽造變造文書之範圍，並擴大犯罪行為主體，讓條文內容明確化。然而，有關公司登記之撤銷或廢止如何裁量、後續法律行為之影響等仍未加釐清，未來如有類似SOGO案發生，是否再起波瀾？

貨物稅減徵退稅款 免列入所得

個人或營利事業新購節能電器、小型車、大型車，可向稅局申請退還貨物稅減徵稅款。退稅款以往是列為收入的加項，財政部日前發布解釋令，規定改列為支出－成本或費用的減項，同時也將影響日後折舊的認列。

新冠疫情改變作業風險之結構

作業風險資料交換協會（ORX）日前公布作業風險展望報告及COVID-19風險評估結果，探討疫情前後金融業風險排名變化和應對措施，我國金管會及美聯準會（Fed）亦於6 月中公布了銀行年度壓力測試結果，盼由經驗更有效掌握風險應對。

實體＋線上會計教育新學習

網路打破了溝通的藩籬，也模糊學習與資訊傳遞的界線，從實體到線上的學習型態，正在創新社會中發酵，而疫情如同催化劑，加速了數位化的翻轉教育。

法官換你當？國民法官的權利與義務

國民法官法日前三讀通過，明定於民國112年1月1日正式施行，屆時所有滿23歲並已完成國民教育的國民們，都有機會坐上審判席，和職業法官一起合審合判。本文將進一步帶大家了解國民法官制度，以及國民法官如何參與審判的過程。

最低稅負制 未上市櫃股票交易所得課稅 重出江湖

臺灣證券交易所得稅課稅歷史於民國（以下同）78 年以前，已多達四次課停證券交易所得稅，尤其在77 年熱錢湧入股市，大盤首次突破萬點，時任財政部長郭婉容為抑制投機氣焰，宣布自78 年復徵證所稅，結果造成股市崩盤，因此，立法院在同年底修法，制定了現在民眾所熟知的所得稅法第4 條之1：「自79 年1 月1 日起，證券交易所得停止課徵所得稅，證券交易損失亦不得自所得額中減除。」之證所稅停徵條文。因此，自79 年1 月1 日起，民眾出售上市櫃、非上市櫃有價證券的所得，均得依上述條文停徵所得稅。

全球永續稅務管理與 透明揭露新趨勢

「稅」是對於建立一個更美好的世界與企業經營環境的投資，而透過稅務策略管理與揭露，可向大眾公開傳達克盡企業社會責任之資訊。從GRI公布稅務準則，開出永續稅務第一槍，全球永續揭露框架組織將逐步完善永續稅務揭露的議題，協助企業邁向永續稅務治理。

熱門新聞

淘寶臺灣及愛奇藝被禁事件的省思

AASB對新冠肺炎之指引

歐盟法院對蘋果避稅案的初判概述

房地合一後 重估、處分房地 之稅負會計處理

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。