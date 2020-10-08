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淘寶臺灣及愛奇藝被禁事件的省思

聯合新聞網 / 會計研究月刊

【文．李沃牆】

為防止中國OTT（透過網際網路直接向觀眾提供的串流媒體服務），透過代理或經銷等方式在臺灣經營，NCC通過《網際網路視聽服務管理法》，規定國內網路業者不可提供租借網路等各種服務，違者最重可罰5 百萬元。經濟部也於今（2020）年8 月18 日預告「在臺灣地區從事商業行為禁止事項項目表」修正草案，將代理或經銷中國OTT及相關商業服務，明訂並非開放陸資投資項目，已於9月3 日正式公告上路。愛奇藝在臺經銷商歐銻銻娛樂隨即發出聲明，宣布從法令生效日起，停止愛奇藝會員經銷業務，也放棄愛奇藝品牌代理服務。繼愛奇藝、騰訊等大陸地區OTT被嚴禁後，淘寶臺灣又於8 月24 日被判定為陸資經營，裁罰新臺幣41 萬元，限期六個月內撤資或改正。

全球封殺陸資如火如荼

陸資在全球侵城略地，無所不在，為防堵陸資惡意購併，竊取核心技術，美國於2018 年通過審查外資併購美國企業的審查機制法規。進一步言之，美方長期以來持續增修法規，嚴防陸資以購併或其他不正當方式取得重要的技術；特別在美中貿易談判中，要求中方承諾智慧財產權保護及不強迫技術轉移。前陣子，川普政府才限制美方對中國的金融投資，要求在美國上市的陸資公司下市。8 月初，美國務卿龐培歐（Mike Pompeo） 表示， 將打造「乾淨的」美國通訊網路，擬由五大方向禁止中國電信和科技公司的產品及技術進入美國網路，包括：?移除微信、TikTok 等陸資App，阻止手機製造商在產品內預先安裝不受信任的陸資App；?阻止外國業者將其App 提供給華為；?禁止阿里巴巴、中國電信、中國移動和騰訊等公司的雲端服務系統。此外，歐洲議會亦於去（2019）年通過第一個陸資條款，嚴審境外投資收購運輸、半導體、人工智慧等相關產業。德國則於今年4 月決定修改《對外貿易和支付法》，以阻止外資藉疫情危機收購受到打擊的德國企業，而這項修法的目標即劍指中國。

嚴審開放陸資由來已久

揆諸陸資來臺投資政策的發展，主要精神及開放方向乃是依循2009 年第三次江陳會談中所達成的共識：「在漸進基礎上推動陸資來臺投資，並秉持事業投資採正面表列、優勢互補產業優先開放，公共建設BOT計畫優先開放，以及房地產投資循序漸進等四大原則進行。」 2009 年6 月30日，經濟部正式公布「大陸地區人民來臺投資許可辦法」及「大陸地區之營利事業在臺設立分公司或辦事處許可辦法」，並於同日公布開放陸資來臺投資第一階段業別項目，包括製造業64 項、服務業117 項、公共建設11 項，共計192 項，此也意味著陸資來臺投資元年的正式啟動。隨後，配合兩岸金融監理合作瞭解備忘錄（MOU）及兩岸經濟架構協議（ECFA）的簽署，經濟部宣布再開放銀行、證券、期貨以及其他運動服務業等13 項業別，准許陸資來臺投資。但歷年在投審會嚴格把關下，截至今年6 月底，累積核准1,427 件，金額僅23.34 億美元，主要分布於批發及零售業、電子零組件製造業、銀行業、港埠業等（如表一所列）。持平而論，隨著陸資來臺投資項目的擴大與開放，資金動能增加，可為臺灣產業及金融市場注入新的活水，創造不少就業機會，同時也強化兩岸產業的合作與互補關係，應是利多於弊。

【完整內容請見《會計研究月刊》2020.10月號】

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