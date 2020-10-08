AASB對新冠肺炎之指引

【文．藍慧雯】

為因應新冠肺炎疫情對審計工作之影響，國際審計及確信準則理事會（IAASB）於今（2020）年6 月發布兩項「幕僚對查核實務之提醒」，主題包括「會計估計」及「財務報表之核閱」，以作為查核人員執行審計工作及出具報告時之指引。

會計估計

國際審計準則第540 號（ISA540（revised））訂定查核人員於查核會計估計及相關揭露時之相關規範。新冠肺炎疫情對全球經濟、市場及產業帶來廣泛影響，導致了重大波動性及不確定性。於此難以預測之情況下，查核人員於查核會計估計時，須著重於此波動性及不確定性之潛在影響。且可能須執行額外或更強化之查核程序，以因應所評估之與會計估計及相關揭露有關之重大不實表達風險。該指引特別指出下列幾個領域。

風險評估程序及相關作業

查核人員於執行與會計估計有關之風險評估程序及相關作業時，可能著重之事項。

辨認並評估重大不實表達風險

會計估計之性質、涉及重大假設之事件或狀況結果之不確定性程度及缺乏可觀察資料，皆可能影響與會計估計有關之查核工作。

ISA540（revised）納入固有風險因子，以協助查核人員辨認並評估重大不實表達風險，該等因子包括估計不確定性、複雜性及主觀性。針對每一固有風險因子，列示查核人員可能因新冠肺炎疫情而特別考量之事項，此可能有助於重大不實表達風險之辨認及評估。

除上述事項外，查核人員可能考量對個別項目聲明重大不實表達風險之評估是否仍適當。例如，查核人員即使認為應收帳款之可回收性並非潛在之重大不實表達風險，但債權人在當前環境下可能無法及時收回其放款。因此，查核人員可能需重新評估先前對相關重大不實表達風險之評估。此外，查核人員可能須重新評估先前重大不實表達風險之評估，並修正整體查核對策及查核計畫，可能亦須與治理單位溝通該等事項。

因應所評估之重大不實表達風險

ISA540（revised）對所評估會計估計之重大不實表達風險之因應有所規範，其訂定進一步查核程序如下：

1.自截至查核報告日所發生之事項取得查核證據；

2.測試管理階層如何作會計估計；

3.建立查核人員之單一金額或金額區間估計。

疫情可能特別影響2.及3.之查核程序，因其要求查核人員對作會計估計所使用之方法、假設或資料執行相關程序。