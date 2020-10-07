從創櫃板、群眾募資 再到STO期待又怕受傷害的新創板

【文．張書瑋】

國家發展委員會在今（2020）年5月提出「精進新創投資環境2.0方案」，研議創設優先開放專業投資人交易之「創新性新板」，鼓勵新型態、具發展性的業者掛牌。金管會主委黃天牧520甫上任，隔天也馬上端出牛肉，表示證期局刻正研議針對中小企業、新創企業，創立「新創板」，有別於現行適用非公開發行公司的「創櫃板」，新創板將會有次級市場供投資人交易。9月24日，金管會發布「資本市場藍圖架構」（2021-2023），預計於年底提出具體推動方案並開始執行；「資本市場藍圖」共規劃五大策略，計有25個重點項目，第一項即明確羅列：設置創新性新板（本文以下統稱為「新創板」），新創板的推動已箭在弦上。

臺灣資本市場發展 多層次架構滿足籌資需求

到底新創板為何不做不可？在探究新創板之前，有必要先回溯臺灣資本市場的發展歷史，更能清楚資本市場形成的輪廓。清領時期，首任臺灣巡撫劉銘傳在1887年向民間招商募款建設鐵路，這是臺灣最早股票發行的由來。只可惜因年代久遠，臺灣發行的第一張股票已不可考。日治時代，米、糖等成為在臺灣生產、外銷主力，集中交易活躍，資本市場開始出現。在臺北、臺南陸續有幾家證券商，當時稱為「株屋」（又名號子），從廣播收聽東京的行情買賣股票。

證交所、櫃買中心開業 多層次市場逐一形成

臺灣光復後政府進行土地改革，1953年推行「耕者有其田」，為徵收土地提供自耕農承領，乃發行土地債券，並搭配四家公營企業（如臺泥）股票補償地主，惟許多地主為脫手求現，代客買賣股票的證券商當時極為盛行，據說1950年代晚期全國證券商多達2、3百家，形成所謂的店頭市場。隨著臺灣從農業資本轉化為工業資本，進行產業轉型時期，需要更多資金投入產業，1959年政府擬訂「19點財金改革方案」，隔年設立證券管理委員會（隸屬經濟部）積極推動建立資本市場。1962年2月，臺灣證券交易所在懷寧街正式開業，採集中交易，臺泥率先掛牌，成為臺灣第一家股票公開發行上市之公司。1968年實施「證券交易法」立定法源，臺灣證券市場基本架構自此成型。

為擴大證券市場規模，1994年，櫃檯買賣中心成立，臺灣有了股票集中交易市場及店頭交易市場的完整體系。不過，此時期新興企業也持續蓬勃發展中，市場上投資未上市櫃股票出現強烈需求，為解決非法交易叢生的問題，主管機關責成櫃買中心，研議建置未上市櫃股票交易制度方案，定名為「興櫃股票」，在2002年1月2日正式開始議價交易，提供合法透明的交易平台，也確立了臺灣多層次的資本市場架構，朝向健全與成熟。

資本市場向下延伸 創櫃板、股權群募、STO到位

為保護投資大眾，公司申請上市櫃或興櫃的主板市場，必須符合嚴格的掛牌規定，並受市場法規監理，掛牌成本高。國內有為數眾多之中小型或微型創新企業，具有創意與未來的發展潛力，無奈公司資本規模小，缺乏資金來源，能夠壯大的機會甚小。如何突破籌資困境，協助這些渴望快速成長的非公開發行公司打開知名度，順利朝向資本市場邁進？在金管會支持下，2014年1月櫃買中心再推出「創櫃板」，以「創意櫃檯」為名，或有人稱之為「小興櫃」，提供具創新、創意構想之非公開發行微型企業一個「創業輔導籌資機制」，及「股權籌資」平台（惟不具交易功能），將資本市場向下延伸板塊。

2009年，受惠於網路科技的發達，「群眾募資」（crowdfunding） 已開始在全球興起，募集金額屢創紀錄，2011年底，臺灣第一個群眾募資平台成立，群眾集資模式正式登臺萌芽，不過在臺灣的群眾募資提案多以捐贈或回饋（預購）模式進行募資，例如FlyingV、嘖嘖等知名群募平台。創櫃板公司回饋投資人股權，也可視為是一種群眾募資，差別在於創櫃板涉及股權募資，須受一定的法令監督。然而，群眾集資力量不容忽視，為結合民間資金能量，2015年4月，金管會開放證券商得經營股權性質群眾募資業務，臺灣成為亞洲第二個實施股權群募制度的國家，民間平台業者得以申請取得證券商許可證照後，設立股權募資平台，作為中介者角色，協助未公開發行公司進行股權募資及媒合。