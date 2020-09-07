貨物稅減徵退稅款 免列入所得

【文．徐俊賢、莊蕎安】

財政部日前發布解釋令，取代了舊有解釋令的部分規定，個人、營利事業、機關團體對於購買節能家電、報廢或出口老舊汽機車並換購新車、報廢或出口老舊大型車換購新大型車，取得退還的貨物稅減徵稅額，不屬於所得。因此個人在申報綜合所得稅時，退稅款無須列入所得；營利事業、機關團體則應於申請退還稅款的年度，將退稅款列為支出（成本或費用）的減項。

原為收入加項

退稅款改列為支出減項

過去財政部陸續發布貨物稅減徵措施，可減徵稅款之標的包括：貨物稅條例第11 條之1 規定之新購具有省電功能的電冰箱、冷暖氣機、除濕機； 第12 條之5 規定之小客車、小貨車、小客貨兩用車、機車，於報廢或出口前、後6 個月內所購買之新車；第12 條之6 規定之大客車、大貨車、大客貨兩用車、代用大客車、大型特種車，於報廢或出口後所購買之新車，均可依規定退還減徵之貨物稅。各項標的－簡稱為三種電器、三種小型車、五種大型車之減徵貨物稅規定，彙整如表一。另外，三種小型車的貨物稅減徵雖然將於明（民國110）年1 月7 日截止，不過財政部擬提案修正法條，希望適用期間可再延長五年。

財政部105 年7 月21 日的解釋函 原規定，須於取得退稅之年度，將退稅款認列為收入的加項。新令取代舊令之後，退稅款列帳的時點，為申請退還稅款之年度。依營利事業所得稅查核準則第77 條之1 之規定，新購入的固定資產以耐用年限是否超過2 年，金額是否超過8 萬元為界－超過者可列為資產，未超過者可列為費用，貨物稅退稅款則分別列為成本或費用的減項。

認列成本減項，將影響折舊計算

貨物稅退稅款將影響營利事業之營所稅，由於以往退稅款是列為當年度收入的加項，僅影響當年度損益，解釋令將退稅款改列為支出減項，若營利事業將新購節能家電、車輛列為資產，須一併考量退稅款對折舊的影響。然而，於解釋令中規定會計處理，似乎有逾越商業會計法、企業會計準則公報的規定。退稅款的認列，應依企業會計準則公報第21 號「政府補助及政府輔助」第12 條提及，可選擇年限內將補助認列為損益。」不過，解釋令要求將退稅款列為支出的減項，是符合企業會計準則規定的作法。

另外，解釋令也規定，於購買年度次年才申請退還稅款，若新購貨物以資產認列，退稅款列為資產未折減餘額的減項；當年計算資產折舊時，依所得稅法第52 條規定，若成本遇有增減，可將資產依增減餘額，按未使用年數作為耐用年數計算折舊，過去年度已提列之折舊無須更正。若新購貨物以費用列帳，在隔年才申請退稅，退稅款即列為申請年度的其他收入。列舉於購買貨物當年度申請退稅，以及次年度申請退稅，於列為成本或費用的相關會計處理。

新令與舊令的三大差異

綜上可知，舊令與新令之主要差異在於：1. 舊令於取得年度認列，新令於申請年度認列；2. 舊令認列為收入加項，新令認列為支出減項；3. 舊令僅影響當年度損益，新令則可能影響各年度損益影響。又新令已不採收入之加項作法，對於以收入乘以標準比率計算之擴大書面審核案件、所得額標準申報案件或同業利潤標準核定案件，產生減少繳稅效果；對於其餘查帳審核案件則產生延後繳稅效果。

雖然依解釋令規定，貨物稅減徵之退稅款非屬所得性質。不過這恐怕僅適用於個人，若是營利事業應列為支出的減項卻未列，將導致虛報費用，同樣也屬於逃漏所得，也會有所得稅法第110 條的處罰。又財政部稅務入口網設有三種貨物減徵貨物稅的專區，可以線上申請與查詢問答，可以多加利用。