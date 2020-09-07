波瀾再起的SOGO條款

聯合新聞網 / 會計研究月刊

【文．楊舜麟】

SOGO百貨經營權官司（下稱SOGO案），自2002 年以來已爭訟近二十年，司法作家江元慶稱之為「一樁遭到詛咒的官司」。從前總統陳水扁家人的禮券風波（總統）、辦理公司登記的經濟部（行政）、負責審判的法院（司法）、提出調查報告的監委（監察），乃至日前爆發因修訂SOGO條款涉嫌收賄的立委（立法）等，一路觀察下來，本案讓中央政府部門、朝野政黨無不捲入此一無止盡的「司法黑洞」，大概只有考試院倖免於外了。

2018 年修正施行的公司法第9 條第4 項，即一般俗稱的「SOGO條款」。實務上，雖然很多公司因為它而被主管機關（經濟部或直轄市政府等）撤銷設立登記或其他登記，但此條向來是很冷門的條文，公司法教科書幾乎都是條文照抄帶過，甚少被重視與討論。但SOGO案凸顯出公司登記的核准或撤銷，其實有很大的討論空間，看起來平實無奇的條文，也暗藏爭議。

SOGO條款的生成背景

2002 年中旬，太流公司被太設集團、林華德、賴永吉等人整頓為太平洋崇光（SOGO） 百貨的控股公司， 在2002 年9 月21 日舉行股東臨時會及董事會（當時僅太流董事長李恆隆在場，SOGO百貨董事長賴永吉則委託李恆隆代為行使職權），通過增資新臺幣40 億元的相關議案，後由遠東集團旗下的關係企業參與太流公司的現金增資，並以前述會議記錄（下稱921 會議記錄）等文件申請辦理增資等變更登記，取得太流公司99%以上之股權，掌握太流公司與SOGO百貨經營權。

為了奪回SOGO百貨經營權，太設集團章民強家族對賴永吉、李恆隆、林華德，以及遠東集團董事長徐旭東、郭明宗（921 會議記錄人）等人提出偽造文書、背信等刑事告訴，以及開闢諸多法律戰場。前述921 會議記錄中記載「出席股東二人」乙事，在歷審刑事判決只有臺灣高等法院93 年度金上重訴字第6 號判決，認定李恆隆、賴永吉、郭明宗成立刑法第216 條、第215 條行使業務登載不實文書等罪。郭明宗因刑事訴訟法第376 條規定（經第二審判決者，不得上訴於第三審法院）不得上訴而告確定，但李恆隆與賴永吉因為有涉嫌違犯其他較重的罪名，可上訴最高法院，爾後發回高等法院更審，獲判無罪。因此，造成一個詭異的局面：針對同一份「921 會議記錄」，在李恆隆與賴永吉的審判程序中並非業務登載不實的文書，但受李恆隆之託而繕打會議記錄的郭明宗，卻被認證為登載不實，有罪確定。

SOGO條款在2018 年修正前規定： 公司之設立或其他登記事項有偽造、變造文書，經裁判確定後，由檢察機關通知中央主管機關撤銷或廢止其登記。前述高等法院判決後，高等檢察署在2009 年12 月間， 即通知經濟部關於郭明宗判決確定，不待李恆隆與賴永吉已經上訴第三審及後續審判結果，經濟部隨即在2010 年2 月間，依前述條文撤銷太流公司的相關登記，回復到增資前1 千萬元的資本額登記。於是遠東集團不服，依法提起訴願、行政訴訟等行政爭訟程序。

「偽造變造文書」

不含業務登載不實？

在行政訴訟中，各方爭執的一大焦點是，2018 年修正前公司法第9 條第4 項所稱「偽造、變造文書」，是否包含刑法第十五章「偽造文書印文罪」之所有（廣義）犯罪（第210條至218 條，包含業務上文書登載不實罪），抑或僅指第210 條至212 條「偽造、變造文書」（狹義）之犯罪？

【完整內容請見《會計研究月刊》2020.9月號】

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