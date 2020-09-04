法官換你當？國民法官的權利與義務

【文．徐俊賢、莊蕎安】

民國（以下同）105年11月21日，總統府設置了非法律專業人士過半的「司法改革國是會議籌備委員會」，由總統自任召集人，統籌規劃司法改革國是會議的相關事項，在歷經6次籌委會及5個分組共40場的分組會議後，最後於106 年8 月12 日召開總結會議。其中「推動人民參與司法制度」正是分組會議決議所歸納的12項重點議題之一，但由於司改國是會議第四分組於舉辦公聽會並邀請專家討論後，因表決結果支持推動參審制與陪審制的委員票數相當（7：7），依照司改國是會議議事規則，分組會議未達成決定之議案，總結會議不會再就該議題再做決議，因此司改國是會議最終並未決議要採取何種國民參與刑事審判制度的模式（參審制或陪審制）。

而無論是在司改國是會議或立法院的討論過程中，參審制與陪審制各有擁護者，雙方始終激辯不休， 而直到今（109）年7月22日才在立法院三讀下通過了「國民法官法」，採用參審制。所謂參審制，若以「國民與法官分工」的方式來說明，是職業法官與國民法官一起認定罪責與量刑的審判制度。依據國民法官法第1 條規定所揭示之立法目的，國民參與審判制度期能藉由國民法官的參與，充分彰顯國民主權之理念，並使法院審理及評議程序更加透明；同時，法院依法律意旨作成判斷之際，也能獲得與外界對話及反思之機會，最終能豐富法院判斷的視角與內涵。更重要的是，國民法官經由參與審判而瞭解法院的實際樣貌，感受到審判的公正及妥適，國民表達的正當法律感情也能充分反映於法院的裁判中，將可期待提升國民對於司法之信賴（國民法官法第1 條及立法說明參照）。

無論過去參審制與陪審制各自的支持者如何相互批評論辯，國民法官法已經立法院三讀通過立法，並經總統於今年8 月12 日公布，明定於112 年1 月1 日正式施行。所有滿23歲並已完成國民教育的國民們，都有機會坐上審判席，和職業法官一起合審合判，因此自然有必要好好認識一下國民法官制度，了解國民法官如何參與審判過程。

適用國民法官法之案件類型

由於實施國民法官制度的成本較高，基於成本效益之考量與司法資源限制，並不是所有的刑事案件都適用國民法官法。國民法官法排除了少年刑事案件及毒品危害防制條例之相關案件，而以地方法院管轄之第一審案件中，經檢察官提起公訴最輕本刑為十年以上有期徒刑，或故意犯罪因而發生死亡結果之重罪案件作為適用範圍。適用的案件不只較具指標性意義，也符合將有限資源集中投入於重大事項做最有效利用之原則（國民法官法第5條參照）。

國民參與審判法庭之組成

國民法官選任之過程

首先，國民法官法庭是由職業法官三人及國民法官六人共同組成（國民法官法第2 條第4款規定參照），而年滿23歲，且在地方法院管轄區域內繼續居住4 個月以上之中華民國國民，均有被選任為國民法官、備位國民法官之資格（國民法官法第12條參照）。符合資格者，每年10月1 日以隨機抽選方式選出備選國民法官，經備選國民法官審核小組審查，並完成備選國民法官複選名冊後，地方法院應以書面通知名冊內之各備選國民法官（國民法官法第17至20條參照）。等到國民參與審判的案件準備開始進行前，法院應自備選國民法官複選名冊中，以隨機抽選方式選出該案所需人數之候選國民法官，且應於國民法官選任期日30日前，以書面通知候選國民法官於選任期日到庭，並為必要之調查，以審核候選國民法官有無國民法官法第13至15條規定，不得受選任為國民法官之人（國民法官法第21至22條參照）。